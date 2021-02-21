وولفرهامبتون هزم ليدز

دوليه

واصل وولفرهامبتون نتائجه الجيدة معززاً فرصه في التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ». وانتصر وولفرهامبتون على ضيفه ليدز يونايتد بهدف دون رد في الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي. وجاء الهدف الوحيد في المباراة التي اتسمت بكثرة الفرص عبر الحارس الفرنسي لليدز يونايتد ميسليه بالخطأ في مرمى فريقه (64). ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق نقطة عن الخاسر الثاني عشر. وهذا الانتصار الثاني توالياً لأبناء البرتغالي إسبيريتو عقب تجاوزهم ساوثمبتون 2-1 في المرحلة الفائتة.

