يونايتد متمسك بكافاني

دوليه

أعلن النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مان يونايتد الانكليزي بأن النادي سيجلس مع مهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني للبحث في مستقبله في صفوف الفريق الموسم المقبل.

وكان كافاني انضم إلى مان يونايتد مطلع الموسم الحالي بعقد حر لمدة موسم بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باريس سان جرمان الفرنسي، مع إمكانية التجديد لموسم اضافي.

وأضاف «الحديث دائماً جيد. نتحدث دائماً مع اللاعبين وفي الوقت الحالي نحن سعداء جداً بما قدمه حتى الآن».

وغاب كافاني عن مباراة فريقه ضد ريال سوسييداد الإسباني في ذهاب الدور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الخميس بداعي اصابة طفيفة وانتهت بفوز يونايتد برباعية نظيفة، لكنه يأمل بأن يكون بتصرف المدرب للمباراة ضد نيوكاسل في الدوري الإنكليزي اليوم ضمن منافسات المرحلة 25.

