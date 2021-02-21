فيورنتينا تخطى سبيزيا

دوليه

حقق فيورنتينا انتصاره الأول بعد ثلاث جولات بفوزه الكبير على ضيفه سبيزيا بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاح الجولة الثالثة والعشرين في الدوري الإيطالي. وعقب شوط أول من دون أهداف وضع الصربي دوشان فلاهوفيتش الفيولا في المقدمة بعد الاستراحة بثلاث دقائق بهدف احتاج التأكيد من تقنية الفيدو. وعزّز غايتانو كاستروفيلي تقدم فريق المدرب تشيزاري برانديلّي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والستين. وقبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي اختتم الفرنسي فالونتان إيسيريك ثلاثية فيورنتينا الذي حصد انتصاره السادس هذا الموسم. وفي معركة الهروب من شبح الهبوط انتصر تورينو على مضيفه كالياري بهدف وحيد حمل توقيع البرازيلي بريمير (76).