ميثاق شرف الأندية وبيان هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية (1)

محلية

مؤسف جدا ما يحدث في الساحة الرياضية هذه الايام من اتفاقيات وعهود وبيانات يؤسف عليها ان تصدر بهذه الطريقة في شأن وضع اللاعب الكويتي في الرياضة الكويتية ونحن دائما نتباهى بأننا نملك قيادات رياضية عالمية وقارية واسيوية وعربية، وكأننا اصبحنا بما نملكه من مناصب رياضية ادارية عالمية افضل دولة بالعالم في ادارة الرياضة!!! فميثاق الاندية ليس له قيمة في عقود اللاعبين ولا يهز شعرة من حقوق اللاعبين التي كفلها لهم الميثاق الاولمبي منذ امد طويل.. فإذا لا تعلمون هذه مصيبة، فهل تعلمون انه لولا اللاعب لما كان هناك شيء اسمه ادارة رياضة فارجعوا الى محاضرات التضامن الاولمبي التي تدرس في الكثير من الكليات والمعاهد الرياضية تثبت فيه بأن اللاعب هو القاعدة الاساسية في الهيكل الرياضي الاولمبي.... فهو الذي اوجد الالعاب الرياضية والاندية والاتحادات واللجنة الاولمبية وقوانين الالعاب والمدربين... فإذا تعلمون فالمصيبة اكبر!! فهل من حق اي نادٍ ان يمتلك لاعباً يسجل له في سن تحت 10 سنوات الى ان يعتزل وهو مصنف بلاعب «هاوي»؟ وهل نسيتم كم لاعب انهت الاندية مسيرته الرياضية في سن مبكر بسبب رفض النادي اعطاءه استغناءه من النادي... وهو «لاعب هاوي». لن اكمل اكثر من ذلك في هذا الامر لاننا نختبئ وراء الشمس عندما نتكلم عن حقوق اللاعبين.

ان مشكلة تسجيل اللاعبين وحقهم بالانتقال من نادٍ لاخر وهو مصنف « لاعب هاوي» تحتاج ان نأخذهم جميعا الى محكمة «الكاس» او المحكمة الجديدة التي تم انشأؤها مؤخرا في الكويت لكي تعرفوا ما هي حدودكم في التصرف بهؤلاء اللاعبين كيفما شئتم. لانه منذ انشاء اللجنة الاولمبية الكويتية وهيئة الرياضة (القديمة والحديثة) والاندية منذ تأسيسها تعلم بأننا نتعامل مع اللاعبين بطريقة خطأ؟ فياليت يقوم احد اولياء الامور او احد اللاعبين بالذهاب لاي محكمة قضائية او رياضية لكي يتظلم من طريقة التعامل معه بالنادي ليجد ان الحكم سيصدر بحقه في ثاني يوم بحرية التنقل سنويا من نادٍ الى آخر اذا لم يكن قد وقع عقدا بصفة «لاعب محترف»... ان صحوة اللجنة الاولمبية وهيئة الرياضة الاخيرة ببيانهم الذي حرك البحر الهادئ الى بحر عالي الموج مثل «امواج تسونامي» لهو محل تقدير ومحل شك! لماذا صدر هذا البيان الان ولم يصدر منذ سبعين سنة ماضية منذ بدء الحركة الرياضية في الكويت؟..... فللموضوع بقية تأتي لاحقا.... والله من وراء القصد.

