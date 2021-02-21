قطر وضعت «أطفال التوحد» في قلب المونديال

دوليه

استضافت غرفة المساعدة الحسية في ستاد المدينة التعليمية، أحد ستادات مونديال قطر 2022، عدداً من أطفال التوحد خلال نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت أخيراً في الدوحة وذلك في إطار التزام اللجنة العليا للمشاريع والإرث باستضافة النسخة الأكثر إتاحة وشمولاً لذوي الإعاقة في تاريخ المونديال في العام 2022.

وشهدت أعمال البناء في ستادات بطولة كأس العالم تعاوناً بين اللجنة العليا وعدد من شركائها لتخصيص غرف كاملة التجهيزات لاستقبال أطفال التوحد وذوي الإعاقات الذهنية، للاستمتاع بحضور المباريات في أجواء تتسم بالراحة والهدوء.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود اللجنة العليا لإشراك ذوي الإعاقة في جهود التحضير لاستضافة مونديال 2022 والتعرف على آرائهم واحتياجاتهم لتلبيتها عند استضافة النسخة الأولى من المونديال في الشرق الأوسط والعالم العربي بعد أقل من عامين.

من جانبه أكد خالد السويدي، مدير علاقات الشركاء في اللجنة العليا، على حرص اللجنة العليا وشركائها على استضافة بطولة ميسّرة ومتاحة للجميع، وقال: «لا ندخر وشركاؤنا جهداً لمناقشة وتطبيق أفضل الممارسات والسبل اللازمة لتجهيز ستادات المونديال بكافة الأدوات التي تضمن تلبية احتياجات جميع المشجعين بما في ذلك ذوي الإعاقة، إذ نعي تماماً متطلباتهم ونسعى لتحقيقها ليستمتعوا مع أقرانهم وذويهم بالمباريات. لذا تعاونا مع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللوجستي وتزويد غرف المساعدة الحسية بما يلزم من أدوات لاختبار جاهزيتها وفعاليتها التامة خلال البطولات التي تستضيفها قطر حتى عام 2022».

وأضاف السويدي: «لا تقتصر أهمية تجهيز ستادات مونديال 2022 بغرف المساعدة الحسية على إشراك الأفراد ذوي الإعاقة فحسب، بل يتعدى ذلك إلى وضع أسس ومعايير قيّمة ستكون بمثابة نموذج يُحتذى به خلال استضافة بطولات كروية مُتاحة وميسرة للجميع في المستقبل، وهو ما يُجسد أحد أوجه الإرث الذي تتطلع بطولة قطر 2022 لتركه للأجيال القادمة».



وتعد غرف المساعدة الحسية في ستادات بطولة قطر 2022 تجربة غير مسبوقة في تاريخ المونديال. ورغم أنها لا تأتي ضمن متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ إلاّ أن اللجنة العليا حرصت على تجهيز ستادات البطولة بغرف صُممت خصيصاً لاستقبال الأفراد ذوي التوحد والاضطرابات العصبية السلوكية، ومنحهم فرصة مشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة من الستاد.

وبعد النجاح المبهر الذي حققته تجربة غرفة المساعدة الحسية في كل من ستاد خليفة الدولي وستاد الجنوب، حظي عدد من الأطفال ذوي التوحد بفرصة حضور المباراة النهائية لمونديال الأندية، والتي انتهت بتتويج بايرن ميونخ الألماني باللقب بعد تغلبه على تيغريس أونال المكسيكي بهدف دون رد.

