إعداد الأزرق يصطدم بالاشتراطات الصحية

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يواجه الأزرق عقبة كبيرة في استضافة أي منتخب لمواجهته ودياً في الفترة المقبلة في ظل الاشتراطات الصارمة التي تفرضها السلطات الصحية في هذه الفترة بسبب القلق المتصاعد من تفشي السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، إذ تفرض الكويت الحجر المؤسسي على أي قادم الى البلاد من قائمة الدول المحظورة او عالية الخطورة، مقابل 7 ايام على القادمين من الدول الأخرى، و 7 أيام حجر منزلي، وهذا لا يمكن تطبيقه على وفود المنتخبات التي يرغب الأزرق في مواجهتها، فيما لا يزال اتحاد الكرة يعاني من صعوبة في التواصل مع الجهات المختصة للحصول على استثناءات لأي منتخب يرغب في استقباله لخوض مباراة ودية في رحلة الإعداد للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤدية الى كأس العالم 2022 في قطر، وكاس آسيا 2023 في الصين.

ويبدو أن المواجهة الودية التي اتفق اتحاد الكرة مع نظيره اللبناني على اقامتها في الكويت يوم 29 مارس المقبل في طريقها للإلغاء أيضاً بعد إلغاء المواجهة التي كانت مقررة مع سورية يوم 4 مارس للسبب ذاته، فيما سيضطر الأزرق للسفر الى قطر أو الإمارات لخوض أي مباراة ودية مقبلة في حال استمرار تعذر استقبال أي وفد.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن اول من امس، تأجيل أغلب المباريات المقبلة بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، واعتمد مواعيد وأماكن إقامة 4 مباريات في مارس المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان نشره الجمعة عبر موقعه الإلكتروني: «بعد الأخذ بعين الاعتبار القيود الحالية على السفر، والناتجة عن جائحة كوفيد - 19 في قارة آسيا، وبناء على المشاورات المكثفة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، قرر الاتحاد الآسيوي، والاتحاد الدولي (فيفا)، تأجيل معظم المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين».

وأضاف: «ضمن جهود استئناف منافسات التصفيات الآسيوية بشكل آمن، سوف يقوم الاتحاد الآسيوي بفتح الدعوة أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل طلب استضافة مباريات مجموعاتها بنظام التجمع، وسوف يقوم بتأكيد وإعلان مواعيد المباريات في الوقت المناسب لتقام في فترة المباريات الدولية في يونيو، حيث من المقرر أن تقام المباريات بنظام التجمع في الفترة من 31 مايو، ولغاية 15 يونيو 2021».

وأفاد الاتحاد: «تم اعتماد برنامج أحدث المباريات ضمن الجولتين 7 و8 من التصفيات، والمقررة يومي 25 و30 مارس وفق التالي: مباراة نيبال مع أستراليا يوم 30 مارس على ستاد داشراث في كاتماندو ضمن المجموعة الثانية، والسعودية مع اليمن يوم 25 مارس على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن المجموعة الرابعة، وطاجيكستان مع منغوليا في 25 مارس على ستاد الجمهورية المركزي في دوشانبي، ومنغوليا مع اليابان في 30 مارس على ستاد فوكودا، في تشيبا ضمن المجموعة السادسة».

وتابع الاتحاد: «نواصل منح الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والحكام وجميع أطراف اللعبة، حيث يعمل الاتحاد الآسيوي عن قرب مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لمراقبة الوضع في القارة».

وأصبح هناك متسع من الوقت امام الأزرق كغيره من منتخبات القارة للاستعداد الجيد للتصفيات، إذ يمتلك الأزرق (الثاني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات) فرصة كبيرة في التأهل من خلال احتلال المركز الثاني في مجموعته الثانية التي تضم أستراليا المتصدرة (12 نقطة من 4 مباريات)، والأردن (الثالث بفارق الأهداف خلف الأزرق ومن 5 مباريات)، ونيبال (رابعاً برصيد 3 نقاط)، وتايوان الأخيرة دون اي نقطة، فيما تبقى للأزرق 3 مباريات امام استراليا والأردن وتايوان على التوالي.

