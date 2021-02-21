الكويت وكاظمة في استئناف «دوري السلة»

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تستأنف اليوم منافسات دوري كرة السلة بلقاءين يجمعان القادسية مع الجهراء في 05:00، والكويت مع كاظمة في 08:00، في افتتاح منافسات القسم الثاني من المربع الذهبي، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

وكانت المسابقة توقفت بدعوة من مجلس الوزراء مطلع فبراير الحالي بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا «كوفيد - 19» إلا ان لجنة الطوارىء في مجلس الوزراء سمحت باستئناف النشاط الرياضي وفق اشتراطات صحية صارمة ابرزها منع حضور الجمهور الى جانب اعضاء مجالس ادارات الاندية. ويتصدر الكويت ترتيب المربع الذهبي برصيد 6 نقاط يليه كاظمة 5 ثم القادسية 4 واخيراً الجهراء 3 نقاط. وتقام المنافسات بنظام الدوري من قسمين على ان يلعب بعدها بطل المربع مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي أوف» من ثلاث مواجهات في الدور نصف النهائي على ان يتأهل الفائز بمباراتين الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته. وفي المباراة الاولى التي تجمع القادسية مع الجهراء، يتطلع الأصفر الى استعادة توازنه عندما يواجه الجهراء، اذ يسعى كل طرف الى الهروب من المركز الرابع الذي سيصطدم من خلاله ببطل المربع في الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الفريقين في القسم الاول شهدت فوز القادسية بفارق 3 نقاط 81-78 بعد لقاء مثير تفوق به الجهراء طوال فترات المباراة غير أن القادسية قلب الطاولة على منافسه في الثواني الاخيرة وخرج فائزاً. وتبدو صفوف الجهراء مكتملة، اذ يعتمد المدرب اللبناني للفريق احمد الفران على جهود لاعبيه محمد اشكناني وعبدالعزيز الحميدي وعبدالرحمن الجمعة وسلطان السهو ومشاري السهو، فيما يغيب عن سلة القادسية اليوم صانع العاب الفريق عبدالمحسن مرتضى بسبب الاصابة فضلاً عن نجم الفريق صالح اليوسف الذي لم يشارك منذ بداية الموسم بسبب اصابته ايضاً، حيث يعول المدرب الليتواني للفريق لوكاس مندوزا على جهود لاعبيه عبدالله الصراف وفهاد السبيعي وعبدالله توفيق واحمد فالح وناصر الهجرس. وفي المواجهة الثانية التي تجمع كاظمة مع الكويت، يسعى الاخير الى مواصلة صدارته للفرق وتقديم عرض قوي يثبت من خلاله انه المرشح الاول للقب، فيما يحاول كاظمة عرقلة منافسه واثبات انه منافس على اللقب هذا الموسم رغم خسارته من الكويت مرتين خلال الموسم الحالي واحدة بالسوبر والاخرى في افتتاح منافسات المربع الذهبي الا ان البرتقالي قدم خلال المباراتين عرضاً قوياً وكان نداً للمرشح الاول اغلب فترات المواجهتين.

ويعتمد مدرب الكويت الالماني بيتر شومرز على جهود لاعبيه الكسندر الغيص وتركي حمود وعبدالله الشمري وحسين الخباز والاخوين حمد ومحمد عدنان وعبدالعزيز رمضان، فيما يعتمد المدرب الصربي لسلة البرتقالي ايفان يرميتش على جهود لاعبيه المميزين احمد البلوشي واحمد المطيري ويوسف بورحمه وعبدالعزيز ريحان الى جانب محمد الوراد.

