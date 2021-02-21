تجهيز منتخبات رديفة في «اليد»

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استعرض اتحاد كرة اليد خطة اعداد المنتخبات الوطنية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس الماضي بمشاركة أمين السر قايد العدواني وأعضاء مجلس الإدارة طلال العتيبي ومشعل القبندي والمدير الفني للاتحاد د. خالد الشرجي إلى جانب المدير التنفيذي في الاتحاد عبدالله بولند وإداري منتخب الناشئين عبدالعزيز الزعابي ومدير المركز الإعلامي عبدالله حسين الى جانب أعضاء المركز محمد السعدي وإسلام محمد.

وافتتح العدواني المؤتمر بكلمة ثناء وشكر للمركز الإعلامي على قدمه في الموسمين الماضيين من جهد وعمل تضمن نقل المعلومات بالصورة التي تضع المتابعين في الحدث أولاً بأول الى جانب توفير البث المباشر للمباريات غير المنقولة على القنوات الرسمية من خلال تطبيق هو الأول من نوعه على المستوى الخليجي في كرة اليد يهتم بتفاصيل اللعبة بجميع مراحلها السنية مع توفير مقابلات على شاشات السوشيال ميديا للاعبين والاداريين والمدربين بمختلف الفئات العمرية في اللعبة.

كما تطرق العدواني إلى سبل الاعداد الحديثة مشيراً الى ضرورة مواكبة المنتخبات المجاورة في ظل التطور الكبير الذي تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة خاصة أن المنتخبات الوطنية لم يتح لها المشاركة في البطولات الدولية لمدة 5 مواسم متتالية بداعي الإيقاف الدولي والذي اثر كثيراً على كرة اليد الكويتية .

وأثنى على التزام لاعبي المنتخبات الوطنية وحضورهم المستمر وحرصهم على تنفيذ التوجيهات الفنية والإدارية بحذافيرها مما يدل على شغفهم الكبير لتحقيق إنجازات جديدة .

من جانبه افاد الشرجي خلال المؤتمر:»أقمنا خطة اعداد لمنتخبات الشباب والناشئين على أربعة مراحل انطلقت الأولى في أكتوبر الماضي وبدأنا في الثانية في ديسمبر ونحن الآن في خضم المرحلة الثالثة وتكمن المرحلة الأخيرة في المعسكرات التدريبية الإعدادية .. وخلال تلك المراحل قمنا بأخذ الملاحظات والقياسات الإعدادية للاعبين للوقوف على الإمكانات والظفر بأفضل نسخة من كل لاعب في كل مركز وذلك بهدف خلق كوكبة من اللاعبين تتميز بالانسجام والعمل الجماعي» .

وتابع الشرجي: «نحن راضون عن المستوى الفني الذي وصل له اللاعبون وقد حرصنا على تجهيز صف ثاني للمنتخب الأول وكذلك منتخب الشباب حيث بات لدينا خمسة منتخبات تعمل في وقت واحد وبغرض توفير صف أول وثاني ورديف قادرين على مواصلة المسيرة الفنية للمنتخبات».

