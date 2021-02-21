«الطائرة» يناقش مع الأندية استئناف النشاط

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ينظم اتحاد الكرة الطائرة اجتماعاً مع ممثلي الأندية المشاركة في المربع الذهبي لدوري الكرة الطائرة في 07:00 مساء اليوم في مقر الاتحاد لبحث امكانية استئناف النشاط أو تأجيله لما بعد المشاركات الخارجية لناديي الكويت وكاظمة. واعتمدت رسمياً مشاركة الكويت في البطولة العربية التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 18 إلى 29 مارس المقبل، فيما من المفترض أن يشارك كاظمة في البطولة الآسيوية أبريل المقبل. وكان من المفترض أن تنطلق منافسات المربع الذهبي 16 فبراير الحالي لكنها تأجلت بسبب تعليق النشاط المتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد. وتتنافس أندية الكويت وكاظمة والعربي والقادسية على لقب الدوري هذا الموسم. من جانبه قال رئيس الاتحاد د. عبدالهادي الشبيب أن مجلس إدارة الاتحاد وضع عددا من التصورات لاستئناف النشاط وسيجتمع اليوم مع ممثلي الأندية الأربعة للاتفاق على تفاصيل المرحلة المقبلة. واضاف الشبيب أن الاتحاد يحرص على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية الأربعة وأن مصلحة اللعبة تأتي في المقام الأول، وقال: «وضعنا العديد من الخطط لتطوير اللعبة ونحن ماضون في تطبيقها في المسقبل القريب من أجل إيصال اللعبة إلى أفضل مستوياتها ما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية».