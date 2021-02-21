جمعية الرياضيين: نسخر جميع إمكاناتنا لحماية حقوق اللاعبين

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أكدت جمعية الرياضيين دعمها التام والمطلق للحفاظ على حقوق جميع اللاعبين في مختلف الألعاب، وقالت في بيان رسمي أمس «إنها منذ تأسيسها تضع مصلحة اللاعبين والرياضيين فوق كل اعتبار لأنها تعتبرهم الأساس بنجاح أي رياضة». وتابعت «ومن هذا المنطلق فإن جمعية الرياضيين وجميع أعضائها ومنتسبيها تدعم وبشدة البيان المشترك بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية برفض احتكار اللاعبين من قبل الاندية وانشاء منظومة تحفظ حقوق اللاعبين». وأوضحت «ان أحد أهم اهداف الجمعية وانشائها هو حماية اللاعبين بما يحفظ حقوقهم بتوفير قانونيين ومحامين بالمجان للدفاع عنهم لذلك تدعو أي رياضي يجد بأنه تعرض للظلم أو لم يتمكن من استلام مستحقاته أن يتواصل مع جمعية الرياضيين للتنسيق معها من أجل إيجاد حل سريع يمكنهم من رفع الظلم عليهم». واختتمت بيانها قائلة: ستسخر جمعية الرياضيين امكاناتها كافة لخدمة الرياضة والرياضيين للوصول إلى الهدف المنشود وهو تطوير الرياضة بشكل عام لكي يتمكنوا من خدمة الكويت في جميع المحافل».