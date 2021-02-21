الدعوة لمؤتمر سلام في المنطقة!

الاخيرة

تنتهي الحروب بالعادة عند إنهاك أطرافها ويلحقها دائماً مؤتمر للسلام، فبعد الحرب الكونية الأولى عقد مؤتمر السلام في فرساي عام 1919وتمخض عنه نشوء عصبة الأمم، وبعد الحرب الكونية الثانية عقد مؤتمر للسلام في سان فرانسيسكو عام 1945 وتمخض عنه تكوين الأمم المتحدة، وحال انتهاء حرب تحرير الكويت عام 1991 عقد مؤتمر مدريد للسلام.

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أنهكت دول منطقة الشرق الأوسط من الحروب المستمرة منذ عقود في أكثر من بلد، لذا أتى مقترح السيد جواد بوخمسين للسفيرة الأميركية بالكويت إلينا رومانوسكي في وقته ليتضمن المقترح أن تدعو الولايات المتحدة لمؤتمر سلام يضم جميع دول المنطقة ويعمل على حل كل مشاكلها دون استثناء، ويمكن للكويت وهي تحتفظ بعلاقات متوازنة مع أغلب الأطراف أن تلعب دور المحضِّر والمنسِّق لذلك المؤتمر متى ما طلب منها ذلك.

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وفي حين يمر المشاهدون العاديون مرور الكرام على مناظر القصف والهدم التي لا تستغرق إلا ثواني، يكاد يكون قطاع رجال الأعمال من القلة التي تعلم بدقة حجم الضرر الذي يحدث وما تحتاجه الدول المتضررة من أموال وأزمان طوال لإصلاح الدمار والهدم الذي تم إبان الانفعال والحروب.

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لذا لم يكن مستغرباً أن يتبنى رجل الأعمال السيد جواد بوخمسين تلك الدعوة، وسبق أن تبنى لنفس الأسباب رجل الأعمال عبدالعزيز البابطين مبدأ تدريس ثقافة السلام بالمدارس والمعاهد في دول العالم، كما قام رجل الأعمال الراحل رفيق الحريري بجهد طيب لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية عبر جمع الفرقاء بالطائف.

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آخر محطة: حان الوقت لمؤتمر سلام لا يستثني أحداً ويجعل المنطقة تسير على النهج الذي سارت عليه دول أوروبا بعد الحرب الكونية الثانية، عندما بدأ مشوار السلام والإعمار والتنمية والثراء والحياة الرغدة لشعوبها، فالحروب هي علاقة خسارة - خسارة لكل المشاركين فيها والسلام هو علاقة ربح - ربح لجميع المشاركين، فلماذا لا نستبدل الأسوأ بالأفضل والحرب بـ السلام؟!

