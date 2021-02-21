خطوة بسيطة ترفع فعالية لقاح «أوكسفورد»

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كشفت دراسة حديثة عن المدة الزمنية الأمثل بين جرعتي لقاح «أوكسفورد- أسترازينيكا»، لتحقيق مزيد من الفعالية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة أوكسفورد البريطانية، فإن اللقاح يصبح أكثر فعالية في حال جعل المدة الزمنية الفاصلة بين الجرعتين ثلاثة أشهر بدلا من 6 أسابيع. وحسبما نقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فإن فعالية لقاح «أوكسفورد- أسترازينيكا»، عند اعتماد الفاصل الزمني الجديد (3 أشهر) بين الجرعتين، قد ارتفعت من 55 إلى 81 في المئة. وأشارت الدراسة إلى أن تلقي جرعة واحدة من اللقاح توفر حماية بنسبة 76 في المئة من اليوم 22 إلى 90 بعد التطعيم، وهو ما يعني عدم تراجع في مستوى الوقاية خلال المدة الفاصلة بين الجرعتين. وأوضح القائمون على الدراسة أن أخذ جرعة واحدة من لقاح «أوكسفورد- أسترازينيكا» لن يكون كافيا، إذ لا بدّ من الحصول على جرعتي التطعيم. إلى ذلك، كشفت دراسة أجريت على الأطقم الطبية أن الجرعة الأولى من لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا»، فعالة بنسبة 85 بالمئة في الوقاية من الفيروس. ومن شأن هذه النتائج أن تشعل جدلا بشأن خطة التطعيم على جرعتين الموصى بها، في ظل سعي الحكومات لزيادة توزيع اللقاحات. وتأتي النتائج التي خلص لها مركز «شيبا» الطبي مقارنة مع كفاءة بنسبة 95 في المئة تقريبا في نظام التطعيم على جرعتين، يفصل بينهما 21 يوما، باللقاح الذي ابتكرته «فايزر» بالتعاون مع شركة «بيونتيك» الألمانية. وجاءت هذه الدراسة، التي ستنشر في دورية «لانسيت» الطبية، بعد يوم من تصريحات باحثين كنديين أشارا فيها إلى إرجاء الجرعة الثانية من لقاح «فايزر»، نظرا لمستوى الحماية المرتفع الذي توفره الجرعة الأولى، كي يتسنى تطعيم أعداد أكبر.

