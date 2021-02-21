مشاري البلام.. سلامات.. و«ما تشوف شر»

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نُقل الفنان مشاري البلام إلى العناية المركزة في مستشفى جابر وذلك إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19». وسبق ان أعلن البلام عن إصابته بفيروس «كورونا»، واعتذر لمحبيه لعدم قدرته على الرد على الاتصالات. وقال البلام في بوست نشره على «إنستغرام» تعليقاً على صورته وهو يضع جهاز التنفس «لا تنسوني من دعاكم الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بـ «كورونا» قدر الله وما شاء فعل وسامحوني ما قدر ارد على الاتصالات». وكان البلام نشر قبل عدة أيام فيديو خلال تلقيه لأول جرعة من لقاح كورونا.. «النهار» تتمنى الشفاء العاجل للفنان مشاري البلام.. و«ما تشوف شر».