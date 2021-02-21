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كيم كارداشيان تطلب الطلاق


ذكر موقع تي. إم. زد لأخبار المشاهير ومجلة فارايتي أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان طلبت رسميا الطلاق من زوجها مغني الراب كاني ويست بعد قرابة سبعة أعوام من الزواج.
ونقل الموقع عن مصادر لم يحددها أن الانفصال يجري بشكل ودي وأن كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة.
وقال مصدر لـموقع «بيج 6» إن علاقة الزوجين «انتهت»، وتجرى حاليا محادثات حول تقسيم ثروتهما بعد عيش حياة منفصلة خلال العام الماضي، حيث أمضى ويست معظم وقته في مزرعته في وايومينغ، والتي تقدر قيمتها بـ14 مليون دولار.
ويتوقع أن يكلف الطلاق مبالغ «ضخمة من التسويات» وتقاسم الثروات، خاصة بالنظر إلى ثروة كل منهما.
وتشير التقارير إلى أن ثروة ويست من الغناء وأعماله الأخرى مثل الأحذية والملابس، تبلغ 1.3 مليار دولار، حيث يعتبر من أغنى الفنانين في العالم.
أما كارداشيان، فتبلغ ثروتها حوالي 900 مليون دولار، كما أنها تعتبر من أكثر الشخصيات شعبية على موقع إنستغرام، حيث يكلف المنشور الدعائي الواحد منها 1.2 مليون دولار.


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