عيّدي يا كويت

Sunday النهار

رغم جائحة «كورونا» وبسحر خاص وتميز رائع تألقت مباني الوزارات والمؤسسات بألوان زاهية تحمل اعلام الكويت ايذانا بحلول أغلى مناسبتين على أهل الكويت الذكرى الـ60 للعيد الوطني وذكرى يوم التحرير الـ30. وشرعت الوزارات والمؤسسات في الكويت على وضع مصابيح الانارة الملونة على مبانيها لتعكس منظرا جماليا يجسد مشاركتها في احتفالات العيد الوطني ويوم التحرير. وتتزين الكويت هذه الايام بأبهى حللها استعدادا للاحتفال بالعيد الوطني وذكرى التحرير واكتست بالعديد من المظاهر الاحتفالية والألوان المبهجة على وقع ما يجري من استعدادات لهذين اليومين العظيمين . وفي هذا الاطار وبهذه المناسبة السعيدة تم تزيين أعمدة انارة الشوارع الداخلية والخارجية احتفالا بالعيد الوطني والتحرير حيث يشاهد اعمدة الانارة المزينة التي تتوسط شوارع وطرق الكويت، كما تم تزيين شارع الخليج العربي وجميع المرافق العامة والحدائق الموزعة على مناطق الكويت للاحتفال بهذه المناسبة. وحرصت الوزارات والمؤسسات على أن تعم مظاهر الاحتفاء والابتهاج بالعيد الوطني والتحرير أرجاء الوطن كافة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.