مجمع الشقايا للطاقة المتجددة.. نحو بيئة نظيفة

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يعد مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة مشروع مشتركاً بين معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء ويعد من أهم المشروعات التنموية التي يعمل عليها المجلس الأعلى للتخطيط من أجل تحقيق رؤية سمو أمير البلاد باستخدام المصادر المتجددة للطاقة بنسبة 15 في المئة بحلول عام 2030 في الكويت.

وتم طرح المشروع في عام 2009 كفكرة على سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد وكمقترح للتنفيذ عام 2011 وتم طرح المشروع رسميا للتنفيذ في عام 2013 بعد عرضه على سمو الأمير لتبدأ رحلة التحول تجاه الطاقة المتجددة التي تعتمد على الطاقة الشمسية ومصادر الرياح.

وترجع تجربة الكويت مع الطاقة المتجددة الى ثمانينيات القرن الماضي قبل ان يتم ادراج مشاريع في هذا القطاع ضمن الخطة التنموية للبلاد في عام 2010 تطبيقا للرؤية الأميرية السامية بتأمين 15 في المئة من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول 2030 ما من شأنه توفير 2?5 مليار دولار سنويا على اساس سعر برميل نفط قدره 45 دولارا.

وصمم مجمع (الشقايا) ليكون أول محطة في العالم تضم تقنيات متنوعة تتيح الحصول على أقصى كفاءة ممكنة في إنتاج الكهرباء لكل متر مربع وباكتمال المجمع سيزود 150 ألف وحدة سكنية بالتيار الكهربائي على مدار العام وسيحقق عوائد اقتصادية كبيرة نتيجة توفير استهلاك 12 مليون برميل نفط مكافئ سنويا وتوفير 10 آلاف فرصة عمل أثناء تنفيذ المشروع و1200 فرصة عمل أثناء التشغيل والصيانة، كما أن للمشروع مردود بيئي يتمثل في الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 196 ألف طن سنويا في المرحلة الأولى وصولا إلى نحو 5 ملايين طن بعد انتهاء المرحلة الأخيرة.

وستسهم المرحلة الأولى لمجمع الشقايا للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 70 ميغاواط تضم 10 ميغاواط تكنولوجيا الألواح الشمسية و10 ميغاواط تكنولوجيا المراوح الهوائية و50 ميغاواط تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية وبسعة تخزين طاقة حرارية تصل إلى 10 ساعات.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الاجمالية للمحطة بمرحلتها الأولى إلى 244 غيغاواط ساعة سنويا وهي قادرة على توفير الطاقة لما يعادل إلى 2?570 منزل ذات الاستهلاك المتوسط سنويا كما ستوفر محطة الشقايا في مرحلتها الأولى ما يقارب 286?680 برميل نفط مكافئ سنويا.

ويأتي افتتاح المرحلة الأولى من المجمع من أصل أربع مراحل التي استغرق تنفيذها حوالي ثلاث سنوات باستثناء فترة الإعداد والتصميم وأخذ الموافقات الرسمية.

أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع فإن هناك تعاونا ما بين معهد الكويت للابحاث العلمية ومؤسسة البترول الكويتية لبنائها وتشمل 1500 ميغاواط بتكنولوجيا ألالواح الشمسية اذ من المتوقع توقيع العقود خلال شهري مارس أو أبريل المقبلين على ان يتم وصلها الى الشبكة الوطنية للكهرباء في عام 2023.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة فهناك مباحثات جارية بين (معهد الأبحاث) و(هيئة الشراكة بين القطاعين) ووزارة الكهرباء لتصميم المرحلة الثالثة بقدرة 1500 ميغاواط بتكنولوجيا مختلطة على ان يتم وصلها بالشبكة الوطنية للكهرباء في (2025-2026).

أما المرحلة الرابعة لمشروع الشقايا فتجري دراسات لاضافة 1000 ميغاواط على المشروع ليصبح اجمالي قدرته الانتاجية 4000 ميغاواط كمحطة مركزية.

ويعد الحدث ثمرة لجهود جبارة بذلتها جهات كويتية عدة لتحقيق تطلعات القيادة السياسية بإدخال الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية اذ باتت الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح واقعا ملموسا بعد أن تم ربط مشروع مجمع منطقة (الشقايا) للطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء وتزويد البلاد بنحو 23 مليون كيلوات / ساعة في ستة أشهر.

وبذلك تحذو الكويت حذو الدول المتقدمة في العالم نحو تطبيقات الطاقة المتجددة للحفاظ على بيئة نظيفة وللاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج لتوفير استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات والمحافظة على البيئة من خلال تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.

فكرة سامية

يعد مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة من أهم المشروعات التنموية التي يعمل عليها المجلس الأعلى للتخطيط من أجل تحقيق رؤية صاحب السمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد – طيب الله ثراه - باستخدام المصادر المتجددة للطاقة بنسبة 15 % مع حلول عام 2030 في الكويت. وفي عام 2009 طرح المشروع كفكرة على صاحب السمو، وكمقترح للتنفيذ عام 2011، وفي عام 2013 تم طرح المشروع رسميا للتنفيذ. وبعد عرضه على الامير الراحل بدأت رحلة التحول تجاه الطاقة المتجددة والتي تعتمد على الطاقة الشمسية ومصادر الرياح، فكان مشروع مجمع الشقايا الذي انجز منه ما يقارب الـ 65 %.

أهداف المشروع

تــوفـــيـــر الـثـــروة الهيدروكربونية للأجيال القادمة.

توفير معلومات دقيقة حول اداء وكلفة توليد الكهرباء من تقنيات الطاقة المتجددة لمتخذي القرار.

توفير بنية تحتية لمشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة. اما الأهداف الكمية فهي: انتاج 15 % من القدرة الإنتاجية في الكويت عام 2030.

مكونات المشروع

المرحلة الأولى: خلال هذه المرحلة انجزت إدارة المشروع ما يلي:

تزويد وتركيب خطوط هوائية جهد 132 ك.ف بمنطقة الشقايا.

تزويد وتركيب محطة تحويل رئيسية 132/11 كيلوفولت.

محطة طاقة الرياح 10 ميغاوات تشغيل وصيانة لمدة 6 سنوات.

محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 10 ميغاوات تشغيل وصيانة لمدة 6 سنواتأما في 2018 فسيتم انجاز محطة الطاقة الشمسية الحرارية 50 ميغاوات قدرة تخزينية لمدة 10 ساعات باليوم «تشغيل وصيانة لمدة 6 سنوات»، وإنشاء وإنجاز وصيانة مرافق محطة تقنيات الطاقة المتجددة بالشقايا.

الجدوى التنموية

تتمثل جدوى المشروع في خلق فرص عمل وطنية بواقع 1200 فرصة عمل اثناء فترة التشغيل والصيانة عند نهاية جميع المراحل، كما أن المرحلة الأولى للمشروع سوف تطرح للقطاع الخاص كفرص استثمارية بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، فيما تبلغ فترة استرداد رأس المال: 10 إلى 12 عاما، وسيضع المشروع ولأول مرة على قائمة الدول المنتجة للطاقة الكهربائية من مصادر متجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية. أما نوع التمويل ضمن ميزانية الجهة المخصصة من وزارة المالية.

مزايا المشروع

ما يميز مشروع الشقايا على المستوى العالمي انه أول مشروع بالعالم يجمع مزيجا من تقنيات الطاقة المتجددة تحت إدارة موحدة، كما أنه أكبر مشروع طاقة شمسية يخزن الطاقة ويؤمن انتاجها لـ 10 ساعات بعد مغيب الشمس، وأكثر من 40 % من مكونات المحطة سوف توفر من السوق المحلية، وأول مشروع صناعي سوف يكون له اثر ايجابي على البيئة الصحراوية.

المخرجات المستهدفة

استراتيجيا: تعزيز أمن الطاقة (عصب التنمية المعاصرة). اقتصاديا: استقطاب رأس المال المحلي والأجنبي يقدر بـ 1.5 مليار دينار كويتي. اجتماعيا: خلق فرص عمل جديدة وغير تقليدية. صناعيا: تعزيز فرص الصناعات الخفيفة المحلية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. بيئيا: تعزيز مكانة الكويت اقليميا وعالميا فيما يتعلق بصون البيئة والحفاظ عليها.