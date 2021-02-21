50 عاماً لإنشاء حديقة الحيوان الكبرى!

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50 عاما بالتمام والكمال لاكتمال مشروع انشاء حديقة الحيوان الكبرى على ارض الكويت، وحتى هذه اللحظة لم تخرج الحديقة الى الوجود ولم تر النور مع اطلاق وعد بانجازها في العام 2027.

لقد طال انتظار مشروع انشاء مشروع حديقة الحيوان الكبرى الذي ستنفذه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والذي يعد إضافة حقيقية للجهود الرامية إلى توفير عوامل الجذب للقطاع السياحي إذ سيقدم حزمة من الخدمات الترفيهية والترويحية للزائرين.

وقد كان من المتوقع أن تسهم الحديقة التي ستنفذ وفق نظام بيئي متكامل في جذب المزيد من السياح من خارج الكويت إذ ستوفر ميزة عرض الحيوانات وفق نظام العرض المفتوح ليشعر الزائر وكأنها في مواطنها الحقيقية.

وكان من المنتظر ايضا أن يسهم المشروع المقدر كلفته الاجمالية بـ 112 مليون دينار في توفير الكثير من فرص العمل للكادر الوطني في المجالات الادارية والفنية والمتخصصة فضلا عن توفير فرص لتنمية موارد الدولة البيولوجية عبر مركز إكثار الأنواع البرية المهددة بالانقراض.

وقد انطلقت فكرة المشروع في سبعينيات القرن الماضي وأحيتها مبادرة الهيئة العامة للزراعة عام 2008 والتي تستهدف إنشاء حديقة حيوان كبرى وفق نظام بيئي متكامل يتمثل في عرض حيوانات تنحدر من كل قارات العالم ليشعر الزائر وكأنها في مواقعها الطبيعية.

وتقدر مساحة الحديقة الإجمالية بنحو 1.400 مليون متر مربع والمزمع تنفيذها غرب طريق الجهراء (الدائري السادس) ستستقطب نحو نصف مليون زائر سنويا ما يؤهلها لأن تكون مشروعا سياحيا واعدا.

وشكلت هيئة الزراعة ممثلة في قطاع الثروة الحيوانية فريق عمل ضم في عضويته ممثلين عن الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت ووزارة الداخلية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء لوضع متطلبات المشروع واقتراح المكونات الأساسية له ومراحل تنفيذه ووضع تقدير التكلفة الإجمالية للمشروع قياسا على تكلفة حدائق حيوان مشابهة في المنطقة العربية ومناطق أخرى حث ان العمل لا يزال جاريا لاستيفاء متطلبات هيئة الزراعة لاسيما إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والمردود البيئي للمشروع ليتسنى طرحه وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي عام 2013 تم إعداد الشروط المرجعية للمشروع باللغتين العربية والإنكليزية ثم أدرج ضمن الخطة الإنمائية للدولة بموافقة الأمانة العامة للتخطيط والتنمية.

وفيما يتعلق بحديقة الحيوان الحالية الكائنة في منطقة العمرية بمحافظة الفروانية، فإنه سيتم نقل مجموعة الحيوانات المفترسة التي تضمها إلى حديقة أخرى لتقتصر مستقبلا على الطيور.

وعودة لفكرة المشروع فإنها كانت في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي حيث قامت وزارة الأشغال آنذاك باختيار مكتب استشاري بريطاني لوضع تصور للمخطط الهيكلي للمشروع الذي توقف بسبب الغزو الغاشم عام 1990 على اعتبار ان المشروع سيشكل متنفسا طبيعيا كونه خارج نطاق الكتلة السكنية ويتوقع له أن يكون مركزا للأنشطة الاجتماعية والترفيهية والتعليمية والبيئية.

ويعد هذا المشروع مركزا بحثيا يوفر فرصة لتنمية موارد الدولة البيولوجية من خلال مركز إكثار الأنواع البرية المهددة بالانقراض كما سيوفر فرص عمل للكادر الوطني في مجالات الزراعة والطب البيطري والهندسة الإنشائية وعلم الحيوان والبحث العلمي والإدارة.

وسينقسم المشروع إلى 5 مناطق هي الدخول والخروج والمواقف على مساحة إجمالية تقدر بنحو 174 ألف متر مربع فيما ستخصص المنطقة الوسطى والمظللة للعرض بمساحة إجمالية تبلغ 206 آلاف متر مربع.

وستكون منطقة عرض الحيوانات الكبيرة على مساحة إجمالية تقدر بـ 465 ألف متر مربع في حين تبلغ مساحة منطقة الخدمات والصيانة 202 ألف متر مربع.

كما يحتوي المشروع على شوارع وطرق داخلية ومناطق ترفيه ومساحات خضراء بمساحة تبلغ نحو 130 ألف متر مربع فضلا عن منطقة التوسعة المستقبلية التي تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 223 ألف متر مربع.

وفي بيان سابق للهيئة ذكرت أن المشروع يستهدف إنشاء حديقة وفق أحدث النظم العالمية بما يوفر فرصة الاستمتاع بمرافقها فضلا عن رفع مستوى الرفاهية للحيوانات وفق القواعد العامة المتعارف عليها دوليا وبما يتماشى مع قانون الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت ان حديقة الحيوان الحالية التي تأسست عام 1968 وتقع على مساحة 180 ألف متر مربع مرت بالكثير من مراحل النمو والتطور اذ ضمت في البداية بقايا حديقة سلوى المملوكة آنذاك للمغفور له الشيخ جابر العبدالله. وأضافت انها تضم حاليا نحو 200 نوع من الحيوانات المهددة بالانقراض مثل النمر البنغالي والفيل الافريقي والمها العربي ومها السميتار، مبينة ان عدد القطعان من الثدييات والطيور والزواحف يبلغ حاليا أكثر من ألفي نوع من الذكور والإناث.

وذكرت ان الحديقة التي يزورها نحو 180 ألف زائر سنويا تضم أيضا عدة أنواع من الببغاوات وطيورا أخرى و(التم الأبيض والأسود) والكثير من الزواحف والثعابين السامة وفرس النهر والكباش الجبلية والشمبانزي وقرود الليمور والتمساح النيلي.

انتظروا إلى 2027

في رد على سؤال برلماني كشف وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق محمد الجبري أن الفترة المتوقعة للانتهاء من إنشاء حديقة الحيوان الكبرى، نهاية عام 2027 تقريباً. وأشار الجبري إلى أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تسلمت موقع المشروع المقدرة مساحته بمليون و400 ألف متر مربع في غرب منطقة الجهراء والدائري السادس، وبكلفة مقدرة بـ 112 مليون دينار للتصميم والإنشاء دون احتساب كلفة الحيوانات والطيور التي سيتم عرضها في الحديقة.

وأوضح الجبري أن من أبرز العقبات التي حالت دون مباشرة تنفيذ المشروع حتى الآن تتمثل في رفض اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فكرة المشروع، وكذلك رفض وزارة المالية إدراج مبالغ مالية للمشروع في السنوات الأخيرة، كما أن من ضمن العقبات اختيار مستثمر مناسب للمشروع وفق نظام الـبي بي بي لتخفيض الكلفة على ميزانية الدولة، وكذلك إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والردود البيئية للانتهاء من إعداد التصميم المبدئي، وكذلك تغطية تكاليف هذه الدراسات.‏