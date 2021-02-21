السعير السياسي.. مصائر دمشق والقاهرة مرسومة بالنار

Sunday النهار

مرت المدن العربية الكبرى عبر تواريخها المتباينة والمعقدة بأحداث وتحولات لا حصر لها، واذا كانت الفلسفة الأرسطية تحدد عناصر الوجود الأربعة؛ بالهواء والتراب والماء والنار، فإن تاريخ بعض هذه الحواضر العريقة يكاد يلتزم عمليا بهذه الرباعية النظرية، وحين يتعلق الأمر بدمشق والقاهرة ، فإنها ترسم خطوط الحروب المتكررة على ترابها والأوبئة في هوائها ودورات الجفاف والرخاء بينما تبقى النار حاضرة في مشاهد حرائق كبرى شكلت لحظات فارقة في حياة العاصمتين، وكما هي العادة في القاهرة ودمشق؛ يؤول كل حدث الى السياسة في النهاية؛ لتصبح هذه الحرائق بداية تحول في تكوين المدينتين، وكما أن البعض يربط حريق القاهرة الكبير عام 1952 بنهاية عهد الملكية ، فإن حريقي دمشق في 1925 و1928 ارتبطا بالثورة ضد الانتداب الفرنسي وبتحولات سياسية عميقة غيرت وجه المدينة العمراني والاقتصادي واستمر صداها السياسي قائما حتى ما بعد ثلاثة عقود.

حريق القاهرة .. كي سياسي للمحروسة الغاضبة

بدأت المأساة في الثانية من صباح 26 يناير سنة 1952 بتمرد عمال الطيران في مطار ألماظة في القاهرة ورفضهم تقديم الخدمات لاربع طائرات تابعة للخطوط الجوية الإنكليزية، تبعها تمرد بلوكات النظام (البوليس) في ثكنات العباسية تضامنا مع زملائهم الذين تعرضوا للقتل والأسر في الإسماعيلية.

ثم زحف المتظاهرون تجاه الجامعة وانجرف معهم الطلبة، واتجهوا إلي مبنى رئاسة الوزراء مطالبين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وإعلان الحرب عليها، فأجابهم عبد الفتاح حسن وزير الشؤون الإجتماعية بأن الوفد يرغب في ذلك ولكن الملك يرفض، فقصد المتظاهرين قصر عابدين وانضم إليهم طلبة الأزهر وتجمعت حشود المتظاهرين الساخطين على الملك وأعوانه والإنكليز.

وما أن انتصف اليوم حتى بدأت الشرارة الأولى للحريق من ميدان الأوبرا وانتشرت النيران في فندق شيبرد ونادي السيارات وبنك باركليز، وغيرها من المتاجر ومكاتب الشركات ودور السينما والفنادق والبنوك، وكان التركيز علي الأماكن والملاهي الليلية التي ارتبطت بارتياد الملك فاروق لها والمؤسسات ذات العلاقة بالمصالح البريطانية.

وطالت الحرائق أيضاً أحياء الفجالة والظاهر والقلعة وميدان التحرير وميدان محطة مصر، وسادت الفوضى وأعمال السلب والنهب، حتى نزلت فرق الجيش إلى الشوارع قبيل الغروب، فعاد الهدوء إلى العاصمة واختفت عصابات السلب والنهب، وأعلنت الحكومة الأحكام العرفية، ولكن لم يتم القبض علي أي شخص في ذلك اليوم.

اختلفت الروايات في عدد القتلى ولكن جمال حماد في كتابه أسرار ثورة 23 يوليو تحدث عن 26 شخصا قضوا جراء النيران التي دمرت اكثر من 700 منشأة مابين محلات وسينما وكازينوو فندق ومكتب ونادٍ في شوارع وميادين وسط المدينة، أكبر وأشهر المحلات التجارية في مصر آنذاك و117 مكتب أعمال وشقق سكنية و13 فندقًا كبيرًا مثل شيبرد ومتروبوليتان وفيكتوريا و40 دار سينما منها ريفولي وراديو ومترو وديانا وميامي و8 محلات ومعارض كبرى للسيارات و10 متاجر للسلاح و73 مقهى ومطعم وصالة و92 حانة و16 ناديًا، أي أن النيران أحرقت كل المظاهر الحضارية للقاهرة وشلت كل مراكز التجارة بها ويربط كثير من المؤرخين هذا الحريق بنهاية عهد الملكية في مصر مع تهاوي شعبية الملك فاروق وهو ما مهد لحركة الضباط الاحرار الطريق نحو ثورة يوليو.

اتهامات للملك

وذكرت مصادر مصرية انه في نفس التوقيت كانت هناك حفلة ملكية واتصل فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك بالملك فاروق يطلب منه الاستعانة بالجيش للسيطرة على الحريق لأن الأمر أصبح فوق طاقة الحكومة وفوق طاقة البوليس لكن حيدر باشا وزير الحربية آنذاك تلكأ في التدخل سواء بسبب الرغبة في إحراج الحكومة وترك الموقف يتفاقم أكثر من سيطرتها أو لأنه كان مشغولا في الاحتفال.

ويختلف المؤرخون عمن يكون وراء حريق القاهرة، فهناك من يقول أن الملك فاروق كان وراءها ليتخلص من وزارة النحاس باشا، وهو تفسير يرفضه اغلب المؤرخين ، وهناك من اتهم الإنكليز وذلك للتخلص من وزارة النحاس التي ساءت علاقتها بها بعد إلغاء معاهدة 1936، وانحى اخرون باللائمة على حزب مصر الفتاة وجماعة الإخوان المسلمين، ولكن لم تظهر أدلة تدين أي طرف في إشعال هذه الحرائق. والحقيقة أن كل الاطراف حاولت استغلال الحريق لصالحها مع أن نتائج الحدث فاقت كل التوقعات وعصفت بمصالح كل الأطراف.

أسفر الحريق عن مقتل 26 شخصًا، وبلغ عدد المصابين 552 شخصًا، كما أدى إلى تشريد عدة آلاف من العاملين في المنشآت التي احترقت، وكان رد فعل الحكومة هو مواجهة الموقف بإعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد ووقف الدراسة في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى، وتم تعيين مصطفى النحاس باشا حاكمًا عسكرياً عاماً.

حريق السنجقدار.. تحول وجه دمشق إلى الأبد

يعد أكبر الحرائق التي عرفتها دمشق بعد حريق حي سيدي عمود ولم تقتصر آثاره على المناطق التي دمرها، بل امتد ليأتي على الحياة الاقتصادية في دمشق لمدة ثلاث سنوات، كذلك كان سبباً في موت عدد من أسواق دمشق القديمة مثل سوق الخيل.

اشتعلت شرارة حريق محلة السنجقدار عصر يوم الأربعاء 20/6/1928 واستمرت ملتهبة لثلاثة أيام متواصلة، ولم يتوقف إلا بعد أن استعانت اطفائية دمشق بإطفائية بيروت لإخماد نيرانه.

ويقول عماد الأرمشي الباحث المتخصص بتاريخ دمشق كان لحريق السنجقدار الأثر السلبي الكبير على الحياة الاجتماعية لمدينة دمشق، وأثر عليها سلباً لسنوات فقد تأثرت المدينة بشكل جلي من النواحي الاقتصادية والمالية والتجارية والاجتماعية وكذلك السياحية أيضاً فعطل حركة المرور بتلك المحلة الرابطة بين ساحة المرجة وسوق الحميدية والأسواق الواقعة في جنوبها وأفقد التجار المحال التجارية، وكذا أهالي المحلة بيوتهم ومساكنهم، بالإضافة إلى احتراق معظم فنادق المدينة التي كانت موجودة في محلة السنجقدار.

وارتفع سعر الغرفة الواحدة إلى مبلغ 14 ليرة وهو رقم خيالي قياسا إلى الأسعار المتداولة بحدود ليرة ونصف أو ليرتين في تلك الاونة ما دفع بحكومة الانتداب الفرنسي إلى الإسراع بإعادة إعمار المحلة لتفادي ضائقة اقتصادية واجتماعية وسياسية توثر سلباً على باريس.

وبحسب الأرمشي فقد كان سبب الحريق شرارة اندلعت من إحدى دور السينما في السنجقدار مشيرا الى سينما النصر الواقعة في جادة الناصري، بسوق التبن المتاخم لساحة المرجة بسبب شرارة تولدت إثر إفلات بكرة الفيلم واصطدامها بمصباح كهربائي فنجم حريق فورا في مكان آلات العرض وامتدت النيران بسرعة البرق إلى باقي السينما، فوصلت إلى الأبنية المجاورة بسرعة هائلة وكلها كانت من الخشب والطين لتحترق محلة السنجقدار بكاملها.

وبحسب روايات الشهود فقد كان حريقاً مهولاً، استمر لمدة ثلاثة أيام أي حتى ما بعد صلاة يوم الجمعة 22 يونيو 1928، وبسبب هذا الحريق تغير مشهد قلب دمشق وتبدلت المعالم والطراز العمراني لساحة المرجة.

وذكرت صحيفة المصور في عددها يوم 29 يونيو من عام 1928 لم تكن دمشق التي قال عنها غليوم الثاني أنها درة في تاج آل عثمان .. تفرغ من الاحتفال بافتتاح المجلس التأسيسي السوري ناظرة الى المستقبل بعين الرجاء والأمل.. حتى منيت بذلك الحريق الهائل الذي أفاضت الصحف اليومية في وصف هوله وبسط الخسارة التي نكب بها لأهلون بسببه.

وقدرت الخسارة التي منيت بها العاصمة السورية بنصف مليون جنيه استرليني. ويذكر ان المصابين في الحريق كان شكري بك القوتلي الذي سيصبح رئيسا للبلاد في وقت لاحق.

مجزرة 1925... خيول الغوطة

وقصر العظم

لم يكن حريق السنجقدار هو الاول في دمشق التي شهدت قبله مجزرة 18 اكتوبر 1925 مع وصوا الثورة السورية الكبرى الى قلب العاصمة بعد أربعة اشهر من إندلاعها في جبل العرب والغوطة الشرقية. ودخل 400 خيال من الشاغور الى سوق البزورية التاريخي وسط دمشق بقيادة حسن الخراط متجهين إلى قصر العظم لإلقاء القبض على المندوب السامي موريس ساراي، ليكتشفوا فوراً أن الجنرال الفرنسي غير موجود في العاصمة السورية.

وطوق الجيش الفرنسي المكان ليشرع بقصف المدينة القديمة بعد عزلها عن بساتينها ما ادى الى احتراق القصر وحي سيدي عامود بأكمله.

ومنع الجيش الفرنسي سيارات الإسعاف والإطفاء من التوجه الى قلب المدينة، واعتقل النساء في محطة القدم، واضرم النار في حي الجزماتية بالميدان، ووادى القصف الى حرق المتاجر والمخازن في سوق الحميدية حيث سقط جزء من السقف الأثري فوق المدنيين.

واثارت مجرزة دمشق الغضب في العالم العربي ودفعت أمير الشعراء أحمد شوقي ليكتب عنها قصيدته الشهيرة :

سَلامٌ مِن صَبا بَرَدى أَرَقُّ

وَدَمعٌ لا يُكَفكَفُ يا دِمَشقُ

دَمُ الثُوّارِ تَعرِفُهُ فَرَنسا

وَتَعلَمُ أَنَّهُ نورٌ وَحَقُّ

وَلِلحُرِّيَّةِ الحَمراءِ بابٌ

بِكُلِّ يَدٍ مُضَرَّجَةٍ يُدَقُّ

جَزاكُمْ ذو الجَلالِ بَني دِمَشقٍ

وَعِزُّ الشَرقِ أَوَّلُهُ دِمَشقُ دمر حريق روما الكبير اكثر من ثلثي مدينة روما في سنة 64 ميلادية.

بيت نيرون الذهبي.. مسرحية مرعبة بالنار والضرائب

وفقا للمؤرخ الروماني تاسيتس فقد انتشر الحريق سريعا، ليتواصل السعير خمسة أيام ونصف. ونجت أربعة فقط من أحياء روما الأربعة عشر، بينما دمرت ثلاثة أحياء تماما وتضررت سبعة أحياء ضررا بالغا.

وذكر كاسيوس ديو أن الامبراطور نيرون كان اثناء الحريق ينشد مقطعا قديما من ملحمة شعرية من الأدب الإغريقي تعرف باسم إلوبرسيس مرتديا ثيابا مسرحية وهو يشاهد اكبر مدن العالم القديم تحترق تماما. لكن تاسيتس ذكر أن نيرون كان موجودا في أنتيوم وقت وقوع الحريق. ووفقا لتاسيتس فانه ما أن علم نيرون بالحريق حتى عاد إلى روما لتنظيم المساعدات جراء الحريق، بل أنه قام بدفع أموال من ميزايته الخاصة. كما أنه قام بفتح قصوره الخاصة للناجين من الحريق و أمر بتوفير الطعام للناجين. وفي أعقاب الحريق قام بوضع خطة تنمية جديدة للمدينة، بحيث لم تعد المنازل متلاصقة ببعضها وتم إعادة بنائها من حجارة القرميد إضافة لطرق جديدة واسعة. كما قام نيرون ببناء قصر جديد عرف باسم دوموس أوريا أو البيت الذهبي في منطقة كانت قد دمرت جراء الحريق. وقد زادت مساحة منطقة القصر عن 1.2 كيلومتر مربع. وللحصول على الأموال اللازمة لإعادة البناء فرض مزيد من الضرائب على مقاطعات الإمبراطورية.

توقّف الحريق بعد ستّة أيام من الاشتعال المُتواصل، لكن سرعان ما اشتعلت النيران لثلاثة أيام أخرى. وزاد من تفاقم اتهامات نيرون بإشعال النار سُرعته في إعادة بناء الأحياء المحترقة على الطريقة اليونانية وإطلاق بناء قصره الجديد. الذي غطى ثلث مساحة روما. ويقال ان نيرون كان متحمّسًا لتدمير المدينة حتى يتمكن من تجاوز مجلس الشيوخ وإعادة بناء روما كما في مخيّلته. فأرسل الامبراطور الرجال علنًا لإشعال النار في المدينة.

حريق لندن.. إعدام البريء

اندلع في الثاني من سبتمبر عام 1666، وبقيت النيران تلتهم المدينة لخمسة ايام، في ما يعرف اليوم بـ حريق لندن العظيم الذي يعتبر أول حريق ضخم مسجّل وموثّق في التاريخ. ويذكر موقع صحيفة ذا ديلي تيليغراف البريطانية، أن الحريق قضى تماماً على 13200 منزل و87 كنيسة، إلى جانب كاتدرائية القديس بولس الشهيرة. كما أدّى الحريق إلى تدمير مدينة لندن القديمة التي بُنيت في القرون الوسطى، ويحيطها السور الروماني الأثري. وقد أعدم رجل فرنسي ادعى أنه هو من أضرم النيران في المدينة، ليتبيّن بعد إعدامه أنه بريء، وأن نظريات سياسية ــ دينية أخرى قد تكون خلف الحادث.

سان فرانسيسكو.. نيران الزلزال

استيقظ سكان مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في 18 أبريل 1906 على زلزال عنيف، اندلعت على إثره نيران هائلة. لم يتمكّن رجال الإطفاء من إخماد الحريق سريعاً بسبب تدمير كل البنى التحتية المائية نتيجة الزلزال، وهو ما أدى إلى احتراق وموت 3000 شخص من سكان المدينة، وتدمير 25 ألف مبنى. وهذه الحصيلة تعتبر الأكبر نتيجة كارثة طبيعية في كاليفورنيا حتى اليوم.