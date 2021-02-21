كوبا.. لؤلؤة جُزر الكاريبي

Sunday النهار

إذا كنت من عشاق السياحة والسفر، واكتشاف الأماكن والحضارات غير التقليدية فتعد كوبا واحدة من اهم هذه الوجهات السياحية المهمة، حيث تجمع بين الشواطئ الرائعة والعمران والإرث الثقافي الأصيل التي أقيمت بها خلال الاستعمار.

وكوبا أكبر جزيرة في البحر الكاريبي ويطلق عليها» لؤلؤة جزر الأنتيل» وهي تقع عند مصب خليج المكسيك، وبالتالي تبعد عن فلوريدا مسافة 110 أميال فقط، وتعتبر العاصمة هافانا المتنوعة بأنشطتها الترفيهية الليلية الصاخبة وثقافتها العظيمة وهندستها المعمارية الرائعة قلب المدينة، وتعتبر نقطة ثقافية ساخنة نابضة بالحياة وتتميز بأن معظم سكانها على دراية ثقافية واسعة، وما يميزها عن غيرها من المدن هي ان ميادينها تكتظ بالسيارات الأميركية.

ويزور كوبا سنويا أكثر من ثلاثة ملايين شخص، حيث أصبحت واجهة للسياحة العلاجية خاصة انها من دول العالم المتقدمة في هذا القطاع الحيوي، وقد قامت الحكومة الكوبية بإنشاء العديد من المنتجعات، والمطاعم، والفنادق الضخمة لكي تجذب عدداً أكبر من السياح، ما جعلها ثالث أكبر مقصد سياحي في منطقة الكاريبي.

رحلتنا اليوم الي كوبا مع الرحالة الكابتن فواز سامي الذي قال عنها انها وجهة سياحية جميلة لان من يقرر السفر الى كوبا فإنه كمن قرر ان يركب عجلة الزمان، ويرجع الى فترة الستينات بسيارتها الكلاسيكية القديمة وعمائرها الجميلة ذات الطابع المعماري الاوروبي القديم.

ويقول كابتن فواز ان جولتي الى كوبا بدأت في السفر اليها عبر بنما وكان لي صديق قد وصل الى هافانا عن طريق نيويورك ، وهو ما يوضح تعدد وسائل السفر اليها من مختلف بلدان العالم، وقد سبق لي الحصول على تأشيرة الدخول من السفارة الكوبية في الكويت واستخراج الفيزا سهل وبلا تعقيدات ويستغرق يوماً او يومين على الاكثر وحيث تقوم السفارة الكوبية باعطاء بطاقة سياحية يتم الختم عليها عند الوصول، ولا يتم الختم على الجواز نفسه.

واضاف فواز ان اكثر ما يميز كوبا طبيعتها الخلابة وشعبها الطيب الودود للغاية فلا تشعر بالغربة من تلك التجربة المدهشة عند التجول محليا وسط شوارع كوبا والاحتكاك بالأسر الكوبية حيث تجدهم يتمتعون بتنشئة اجتماعية بسيطة واجتماعية، ويحبون التحدث مع الاجانب ومساعدتهم، بالاضافة الى اصوات الموسيقى التي تنتشر في ضواحي وحواري هافانا كافة، ومن الاشياء الجميلة التي تتميز بها ضواحي هافانا انتشار الصور المرسومة على الجدران لفيدل كاسترو وتشي جيفارا، بالاضافة الى الكلمات الثورية التي تنتشر في كل مكان.

واشار فواز سامي الى ان ندرة وسائل الاتصالات والانترنت تعد من المزايا والعيوب في ذات الوقت فالانترنت محدود جدا في كوبا، ويمكن استخدامه في بعض الساحات والحدائق العامة عن طريق شراء كرت للانترنت، وبالتالي، فليس غريبا ان تجد الطوابير مصطفة في هافانا أمام اكشاك بيع كروت الانترنت او امام محال الصرافة.

واوضح الكابتن فواز ان في كوبا هناك عملتين الاولى عملة رخيصة جدا وهي البيزو الوطني الكوبي (CUP) وهي العملة التي يتعامل معها السكان المحليون، اما العملة الثانية التي يستخدمها السياح وهي البيزو الكوبي للتحويل (CUC) وهي العملة التي يتم استخدمها تقريبا لجميع مشترياتك مثل الإقامة والانتقال ووجبات المطعم وتذاكر الحافلات والإنترنت وهي تعادل الدولار.

وذكر كابتن فواز اننا قمنا بجولة سياحية في كوبا لمدة اسبوع مع احدى الشركات السياحة المحلية وكانت البداية في هافانا العاصمة الجميلة التي تشمل العمارة الاستعمارية الإسبانية في قلبها الأصلي في هافانا التي يعود تاريخها إلى القرن الـ 16 ومنها قلعة القوة الملكية ، وهو متحف حصن بحري ، مبنى الكابيتول الوطني هو معلم مبدع في العشرينات من القرن الماضي، أيضا في هافانا القديمة كاتدرائية الباروك سان كريستوبال والساحة القديمة، التي تعكس مبانيها المزيج المعماري النابض بالحياة والمصممة بطريقة هندسية رائعة بالإضافة لإحاطتها بالأشجار والأزهار الجميلة.

ويرى الكابتن فواز أن المشي في هافانا يعد من أفضل الوسائل لاستكشاف المدينة وطبيعة الحياة والعادات والتقاليد الخاصة بالسكان، ومشاهدة المباني الأثرية الجميلة والتي صممت وفقا لطراز معماري رفيع المستوى والتي تعد قطعة من أوروبا بميادينها الواسعة وشوارعها الجميلة.

واشار الكابتن فواز انه بعد هافانا توجهنا الى منطقة «فيناليس» في غرب كوبا وهي تتميز بزراعة اوراق السيجار الكوبي الشهير حيث اقمنا لمدة يومين عند عائلة كوبية وتوجهنا بعدها الى منطقة «سينفويغرس» وهي ذات طابع فرنسي وهي المدينة الوحيدة في كوبا التي تتميز بذلك الجمال الراقي ، وبعدها توجهنا الى منطقة «ترينداد» والتي تعد واحدة من مدن التراث العالمي وهي بلدة جميلة للغاية، واثناء العودة الى هافانا مرة ثانية قمنا بزيارة ضريح المناضل «تشي جيفارا».

وزاد ان الرحلة الى كوبا ممتعة للغاية، وانصح بزيارتها بالاضافة الى ضرورة ان يكون مع المسافر الى كوبا الكاش بسبب ندرة استخدام البطاقات الائتمانية اذا وجدت اصلا.واختتم الكابتن فواز حديثه عن كوبا بأن افضل وقت لزيارتها يكون من شهر ديسمبر الى ابريل، وذلك بسبب قلة تساقط الامطار وتكون الاجواء جميلة والسماء صافية.

