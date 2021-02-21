«ميجانا».. الإطلالة الساحرة والأطباق المتميزة

Sunday النهار

يتميز مطعم «ميجانا» بهوية خاصة تميزه عن غيره من المطاعم المتخصصة في الأطباق اللبنانية، حيث يذهب الزبائن إلى المطعم لطلب بعض المأكولات التي لا يجدونها في غيره من المطاعم.

تم افتتاح «ميجانا» عام 2012، بإطلالة ساحرة على البحر مباشرة، حيث يتمتع الزبائن بجو من الراحة عند تناولهم وجباتهم المفضلة، بالإضافة إلى تميزه في تقديم الخدمة للزبائن من مختلف الأعمار.

ومن أهم الأطباق في «ميجانا»: المشويات والمقبلات والتي منها طاووق بالأعشاب وطاووق بالزعفران بالإضافة إلى حمص «ميجانا».

وبجانب الأطباق المميزة ذات الطعم اللبناني الأصيل، يقوم المطعم بجذب الزبائن من خلال توفير أقصى درجات الخصوصية وتطبيق الاشتراطات الصحية المفروضة من قبل السلطات حفاظاً على صحة الزبائن. كما أن المطعم يقوم بتقديم خدمة التوصيل للزبائن بالسرعة والتوقيت المحدد.

وتحرص إدارة المطعم على التعقيم الدوري للمطعم كل 15 يوماً تقريباً، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الزبائن والتأكد من تطبيق هذا الأمر بشكل مستمر.

وتعتمد إدارة المطعم على تقديم أسعار مناسبة للزبائن.

