«بن منديل».. المذاق الكويتي «الأصيل»

Sunday النهار

من بين المطاعم المشهورة التي تقدم الأطباق الشعبية، يعد «بن منديل» أحد المطاعم الجاذبة للزبائن من مختلف الأعمار وكذلك العائلات الكويتية.

فالمطعم يتميز بتقديم الريوق الكويتي الأصيل، والمجابيس بأنواعها المختلفة من اللحم والدجاج.

وبالإضافة إلى اللحوم، يقدم المطعم مطبق الزبيدي والهامور والمربين، مع العمل على تلبية احتياجات الزبائن بالشكل المطلوب.

ويحرص مطعم بن منديل على استقبال الزبائن وفق الاشتراطات الصحية وتطبيقها على العاملين كافة من أجل سلامة وصحة الزبائن.

كما يتميز المطعم بوجود خدمة توصيل الطلبات على مدار الساعة والتأكد من وصول الطلب في التوقيت المحدد، باعتبار ذلك من أهم وسائل بناء السمعة وجذب الزبون من ناحية، كما أن قطاع التوصيل بات مهماً للغاية مع قرار السلطات بغلق أبواب المطاعم من الساعة 8 مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً في إطار مواجهة جائحة كورونا.

