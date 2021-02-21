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المسبحة ذهب الرجال هكذا يقول هواة وتجار السُبح في الكويت فسعر الغرام في بعض انواع السُبح يفوق غرام الذهب ، وصارت لدى البعض من كماليات الكشخة إلى جانب استخدامها الأصلي في التسبيح وهم يحرصون على اقتناء أجودها وأغلاها ثمنا حيث تبدأ اسعارها من دينار الى 15 الف دينار.

وتعد الكويت من أشهر البلاد العربية والخليجية في صناعة وبيع السُبح ذات النوعيات الفريدة، ولذلك يتوافد الخليجيون على أسواقها وخاصة في سوق المباركية.

وتعد السُبح المصنوعة من الكهرمان الاكثر طلبا لدى الكويتيين وتتعدد أنواع الكهرمان، فهناك الوارد من بلاد البلطيق والألماني والبولندي والأوكراني والليتواني والمكسيكي والأبيض والمعجن والشفاف والملطخ ،كما ان هناك أيضا سُبح تصنع من عاج الفيل أو سن الحوت أو الشعاب المرجانية والفاتوران والباكيليت، لكن الأغلى هي السُبح المصنوعة من قرن الخرتيت (وحيد القرن)، وكلما تقدم عمر المسبحة المصنوعة من هذه المواد الطبيعية، كلما زاد سعرها وأصبحت خرزاتها أكثر قوة ومقاومة لآثار الطبيعة.

المزادات انعشت السوق

ويقول التجار وهواة السُبح إن وأشكال الخرزات التي يفضل الكويتيون اقتناءها لتشكيل السُبحة مختلفة، وفقا لذوقه ،حيث يفضل كثيرون شراء سبح بخرزات إضافية لتعويض أي خرزة تتعرض للكسر،لافتين الى ان الكبار في السن يفضلون المسبحة الثقيلة فيما يفضل البعض وخاصة الشباب السُبح خفيفة الوزن والتي تتناسق ألوانها مع لون الدشداشة. ولم يعد بيع السُبح وقفاً على المحال بل انتقلت الى المزادات عليها الى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعرض عدد كبير من هواة جمع السُبح وباعتها، قطعا فنية يتنافس الهواة على شرائها.

الكويت الأولى

ويقول عبد الله لطيف - مدير احد محال بيع السُبح في المباركية - ان السُبحة المسباح من ادوات الكشخة والتدين على السواء، والامر في النهاية يرجع لنية من يشتريها، لافتا الى ان السوق الكويتي يعد الأول في منطقة الخليج كمصدر وموزع للسُبح سواء للبيع المفرق او الجملة.

واشار لطيف الى ان أسعار السُبح تبدأ من دينار واحد، الى آلاف الدنانير فكلما كانت حبات المسبحة من حجر قديم وكريم ومخروط بشكل دقيق وجيد وحباتها متساوية ولونها صاف ومميز ورائحتها طيبة ارتفع سعرها وقد يصل الى 15 الف دينار.

وعن اهم المواد المصنع منها السُبح اوضح لطيف أن الكهرمان واليسر والصندل والكوك والعاج والـعود والعنبر والأبنوس وخشب شجر الزيتون والفيروز والمرجان والكرستال والباكولايت والعطشى والعقيق والبلاستك والزجاج، لافتا الى ان الكهرمان يعتبر من أغلى أنواع السُبح القادمة من بلاد البلطيق وهولندا، ويليها الأحجار الخاصة بصناعة السُبح منها وعادة تكون من البلاد اصحاب الحضارات مثل تركيا ومصر والهند وإيران وسورية والصين.

أغلى من الذهب

ويقول ابوعبد الرحمن - هاوٍ وتاجر سُبح - إن كثيرين دخلوا في مجال شراء السُبح الكهرب، لأن أسعاره ترتفع اكثر من الذهب الذي يرتفع وينخفض لكن بورصة الكهرمان ترتفع دائما ولا تنخفض، وهذا على المستوى العالمي وليس الكويت فقط وذلك لقلة العرض وتعاظم الطلب عليه.

واضاف ان الكهرمان يعد الأغلى والأكثر طلبا رغم شح المعروض منه مما يساعد على ارتفاع سعرها خاصة القديم منه والذي يكون حالته نظيفة ولونه صاف ودرجة تأكسده وسعر الغرام منه يبدأ من دينارين حتى 150 ديناراً، بينما وزن المسبحة يبدأ من 15 غراماً حتى 200 غرام وقد يزيد الوزن وفقا لطلب من يشتريها.

واضاف ان الكويتيين يعشقون اقتناء السُبح وهي تراث بالنسبة لهم يعرفون قيمتها وقيمة الأحجار الكريمة والقطع النادرة التي بها، ولذلك يحرصون على شرائها، ومنهم من يستخدمها للكشخة مع تعدد ألوان وأشكال حباتها لتجذب الأنظار، كما تتعدد استخداماتها من شخص لآخر، فمنهم من يستخدمها للتسبيح، والبعض الآخر للكشخة.

أنواع الكهرمان

واضاف ان السُبحة الكهرمان يختلف سعرها وفقا للونها ووزنها وعمرها، انخفض أو ارتفع سعر الكهرمان، ومن أكثر ألوانه المرغوبة الأبيض (الطباشيري) مرورا بالأصفر الممزوج بالأبيض (قيمر بالعسل) وصولا إلى الليموني الفاقع والأصفر الداكن، ولا يقتصر الأمر على اللون والوزن والعمر فقط، بل يمتد لشكل قصة السُبحة، لافتا الى أن دول بحر البلطيق تعد مصدر أحجار الكهرمان، منذ مئات ملايين السنين، وهذا ما يجعل ثمنها مرتفعا نسبيا.

وعن أغلى سُبحة قام بشرائها أوضح أبو عبد الرحمن انها كانت بـ 5.5 آلاف دينار وكانت من الكهرمان لافتا الى أن تجارة السُبح لا توجد فيها خسائر بل ممكن ان يكون هناك ركود ولكن الاسعار لا تنخفض.

هواة جدد

ومن جانبه قال فيصل الانصاري بو جاسم – هاو وتاجر سُبح – انه بدأ هذه الهواية منذ اكثر من 24 عاما، لافتا الى الوقت الحالي يعد افضل وقت للشراء واسوأ وقت للبيع لانه خلال فترة كورونا كان العكس حيث توافرت السيولة مع المواطنين خلال الحظر وبالتالي كان الاقبال على الشراء.

واضاف ان البداية كانت هواية بمرور الوقت ومع الخبرة تحولت الى تجارة خاصة بعد ان تعرفت على اصدقاء لافتا الى ان سوق السُبح مثل سوق السيارات كل يوم يدخل هواة جدد اليه مما يساهم في انتعاشه خاصة انها ذهب الرجال.

وزاد إن الكويت تعد منبع تجارة الكهرمان في المنطقة، وقد عرفت بهذه التجارة منذ ستينات القرن الماضي، حيث يتوافد إليها مواطنو مختلف دول الخليج، لشراء وبيع الكهرمان.

واضاف انه يعرف السُبحة بالنظر واللمس من خلال خبرة السنين لافتا الى ان أفخم أنواع السُبح وأكثرها وجاهة سُبحة الكهرب البولندي والألماني والليتواني والأوكراني والسندلوس الألماني وهي زينة وحزينة ومال قارون لمن يملكه .

واشار بو جاسم ان الطلب على السُبح الغالية يزداد في شهر رمضان، حيث يكثر إهداء السُبح بين الناس، كما ينشط البيع عادة في الشتاء،عن الصيف الذي تتزايد فيه التزامات السفر خلال وقبل الجائحة.

وجاهة وكشخة

وقال حمد العازمي -هاوي سُبح -ان الكهرمان او الكهرب الاسم الشائع في الكويت أصله شجرة تحجرت منذ مئات السنين وتحولت الى مادة صمغية حساسة جدا وتتراوح ألوانه بين اللونين الأصفر والبرتقالي ويتم التأكد من أصالة الكهرمان، بانبعاث رائحة الليمون عند حكه باليدين ،اما حجر اليسر فهو نوع من النباتات البحرية يتميز بلونه الأسود ويستخرج من اعماق البحار.

واضاف ان حمل السُبحة وجاهة وكشخة لدى الغالبية، فهي مثل القلم والأزرار وجاهة ترفع مقام الإنسان بين أصدقائه.

ويشير إلى أن التجار يجلبون هذه الخامات من دول البلطيق مثل بولندا وروسيا وأوكرانيا، ويجري تصنيعها يدويا عبر خراطين محترفين يتميزون بالفن والذوق والمهارة، وتباع بعض السُبح بالغرام مثل الذهب وهناك قطع نادرة مثل المغلف والمنمش يصل ثمن الواحدة منها 15 ألف دينار.

وعن طريقة تصنيع المسبحة اوضح العازمي انها تبدأ بتشريح الحجر ثم عملية التقطيع الطولي للخامة، وبعدها تقسم الخرزات على شكل برميل أو دائرة أو حبة صنوبر أو زيتونة أو بيضة حمام ثم يتم تشكيل رأس المسبحة واخيرا يتم إنجاز عقدة الخيط برأس المسبحة حسب رغبة الهاوي أو المشتري.

واضاف ان طريقة حمل المسبحة وفركها، تنبئ البائعين بمستوى اطلاع الزبون ومعرفته بطبيعة المادة المصنع منها المسبحة خاصة ان عملية الفرك للمسبحة لابد ان تكون ناعمة حتى لا تتأثر الخرزات، فتنكسر.

