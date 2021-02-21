شذى حسون: «القيثارة».. عراقي بكل تفاصيله

Sunday النهار

اعلنت الفنانة شذى حسون عن مشاركتها كلجنة تحكيم في برنامج المواهب العراقي «القيثارة» الذي سيعرض عبر قناة العراقية وقد زارت النجمة شذى حسون بغداد من اجل الوقوف على تفاصيل البرنامج كافة والاعداد الكامل له مع كل كادر شبكة الاعلام العراقي التي تعتبر المنتج والمعد لهذا البرنامج الضخم.

واعربت في تصريح لها لـ«النهار» عن سعادتها الكبيرة بالتنظيم والانتاج الضخم لهذا البرنامج الذي سينطلق من قلب بغداد السلام والذي يعتبر اول برنامج غنائي فني للمواهب عراقي 100% بكل تفاصيله من كادر وانتاج وموسيقيين ومخرجين وفنانين كبار معروفين على مستوى العراق والوطن العربي وتتكون اللجنة من الملحن ضياء الدين والملحن كريم هميم الفنان حسام الرسام.

واضافت قائلة: هدفي من هذا البرنامج هو دعم المواهب العراقية الشابة ونشر الفن والاغنية العراقية الصحيحة والحقيقية المعروفة باصالتها وجمالها ليس على مستوى العراق فحسب انما على مستوى العالم العربي كله لان الفن العراقي متابع في كل مكان وكل وقت.

وكانت النجمة شذى حسون قد التقت خلال تواجدها في بغداد مع كل من الدكتور نبيل جاسم رئيس شبكة الاعلام العراقي وجعفر الونان رئيس مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي من اجل الوقوف على كل تفاصيل البرنامج لتقديمه بشكل يليق مع تاريخ الاغنية العراقية.

