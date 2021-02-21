محمد الزنكوي: «أسياد الليل» يوثق وجود الحيوانات النادرة في «سهول الدبدبة»

Sunday النهار

قارب المنتج والمؤلف الموسيقي محمد الزنكوي على الانتهاء من انجاز الفيلم الوثائقي أسياد الليل الذي يوثق لوجود عدد من الحيوانات البرية في الكويت وخاصة في سهول الدبدبة والتي تكون نادرة وايضا يوثق لدور مراقب الحياة البرية مشعل السداني في رصدها خلال جهد متواصل لمدة خمس سنوات حتى يظهر بالصورة التي سوف يراها المشاهدون بعد انجاز الفيلم وهو من اخراج سعود بوعبيد وسيناريو محمد الشريدة وانتاج شركة ترو فيجين برودكشن للانتاج الفني والمسرحي. وقد صرح المنتج محمد الزنكوي لـالنهار عن الفيلم وفكرته حيث قال: من الغريب على شركة انتاج فني ومسرحي ان تخوض بدايتها مع فيلم وثائقي ولكن المادة العلمية التي تم التجهيز لها خلال 6 أشهر ومدة تصوير الحياة البرية التي قام بها مشعل السداني من خلال خمس سنوات وهو اكتشاف البومة النسرية ووجودها في الحياة الفطرية في الكويت ورصدها في سهول الدبدبة قد شد انتباهي وايضا ان هذه المادة ليست موجودة في ارشيف وزارة الاعلام وتم الاتفاق مع السيناريست محمد الشريدة لعمل قصة تناسب اهمية العمل.

مشروع

واضاف قائلا: هناك الكثير الذين تواصلوا مع مراقب الحياة البرية مشعل السداني على موضوع البومة النسرية وقط الرمال والثعلب فهي مهددة بالانقراض في العالم واصبح دورنا هنا في الكويت بان نعمل على مشروع درامي ولكن المادة العلمية شدت الانتباه خاصة ان الموزع اعلن بان هناك قنوات تهتم في هذه النوعية من الافلام التي تهتم بنوعية معينة من الطيور وايضا وجود سهول الدبدبة في الكويت مع ان البعض لايعرف بان هذه السهول موجودة في الكويت والحياة البرية هناك مختلفة في ظل عدم وجود مصانع وايضا قلة الوجود البشري وهي اعلى نقطة في الارتفاع عن سطح البحر.

وقال ايضا: تحدثت مع المخرج سعود بوعبيد بحكم معرفتي فيه وايضا تشاركنا معه في عدد من الاعمال ورأيت نجاحاته فيها ورحب بان يتولى مهمة الاخراج كفيلم وثائقي بمستوى عالي بقصة جميلة حول المصور مشعل السداني والدور الذي يقوم به وايضا رصد لاهمية التضاريس في الكويت وايضا قد تكون معلماً سياحياً للكويت.

دور

وعن دور الشركة المنتجة قال: دور شركة ترو فيجين برودكشن هو الخوض في شيء جديد واقتحام عالم الوثائقيات وهناك اكثر من فكرة سنقوم بها خاصة ان المخرج سعود بوعبيد ابدع في الاخراج وايضا بالاستعانة بمدير الاضاءة والتصوير مشاري الخوالد خاصة انه تم توفير معدات مكلفة نوعا ما من اجل انجاز الفيلم ولم ابخل على انجازه ماديا حتى يظهر بالصورة المناسبة والمستحقة له خاصة ان التعب الذي وجدته خلال الفيلم اصبح سعادة ويكفي شرف المحاولة في ان نصل الى العالمية من خلال هذا العمل والمشاركة في المهرجانات العالمية ونحن نعمل على ايصال اسم الكويت في المحافل الدولية قدر الامكان الى الخارج.

دعم

وقال ايضا: كمنتج للعمل فضلت ان ادعم مشعل السداني وابراز دوره فيما يقوم به من جهد جبار ونحن اولى بتلك الطاقة الجبارة وعلينا ان نبرز دوره كشاب كويتي بدعم من وزارة الاعلام والشباب وان نصل الى مرحلة مناسبة في الفن وليس على مستوى الدراما والمسرح بل حتى على مستوى المواد العلمية الوثائقية ومن ضمنها فيلم اسياد الليل.

