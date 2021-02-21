سعود بوعبيد: أول عمل وثائقي لي وسيكون مختلفاً

Sunday النهار

تحدث المخرج سعود بوعبيد عن فيلم «اسياد الليل» قائلا: يتطرق الفيلم عن حيوانات نادرة موجودة في الكويت وثقها الراصد البيئي مشعل السداني حيث رصد العديد من الحيوانات النادرة سواء في الكويت وخارج الكويت ومن خلال الفيلم يتم التطرق الى تلك الحيوانات وكيف لها تاثير في البيئة وكيف ان نحافظ عليها وان اصطيادها كيف له ان يسبب ضررا في البيئة خاصة ان البومة النسرية هي نادرة عالميا ولايوجد لها تصوير مكثف كمراقبة حياتها ودورها المهم وايضا تم التطرق من خلال الفيلم الى قط الرمال.

وعن تلك التجربة قال: هي تجربة جيدة بالنسبة لي كونه اول عمل وثائقي لي وحاولت ان يكون قريبا نوعا من السينما كانك ترى فيلما بحيث توجد قصة وبداية ونهاية ومعلومات يستفيد منها من يرى العمل خاصة عملت عليه ايضا ان لايكون مختلفا كثيرا عن باقي الافلام الوثائقية التي تعرض في المنصات وقريبا سيرى النور بعد الانتهاء من التجهيزات اللازمة له.

