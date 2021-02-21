السداني: سلسلة متواصلة من الأفلام الوثائقية

Sunday النهار

الراصد البيئي مشعل السداني تحدث عن مشاركته حيث قال: «اسياد الليل» هو اول فيلم يجمع «قط الرمال» و«البومة النسرية» و«الثعلب» وهي اول تجربة بعد جهد وتعب تصوير لمدة خمس سنوات وقد تعبت فعلا حتى تظهر بالصورة التي سوف يراها المشاهد في فيلم اسياد الليل وهي مواد نادرة لاول مرة تشاهد في دول الخليج وقد تميز العمل باسلوب وثائقي ويبرز العمل دور الراصدين والباحثين في الحياة البرية الفطرية في الكويت. واضاف قائلا: هناك نقطة مهمة وهو عندما ينام الانسان في الليل هناك حياة اخرى في الصحراء وهي الكائنات الليلية واطلاق هذا الاسم على الفيلم هو وصف خاص لهم واتمنى ان تنجح هذه المشاركة مع الشركة المنتجة «ترة فيجين» وان شاء الله سوف تكون سلسلة متواصلة من تلك النوعية من الافلام الوثائقية تبين البيئة الكويتية المميزة خاصة ان الكويت تعتبر محطة مهمة للطيور المهاجرة وايضا ان تلك النوعية من الافلام تحتاج الى جهد وتعب كبير حتى تكون مناسبة للعرض.

