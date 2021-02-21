محمد الشريدة: تجربتي الأولى في كتابة سيناريو الفيلم الوثائقي

Sunday النهار

السيناريست محمد الشريدة تطرق عن مشاركته في العمل حيث قال: « أسياد الليل» تجربتي الأولى في كتابة سيناريو الفيلم الوثائقي، وكانت تجربة مهمة في مجال الكتابة إضافة إلى كتابتي الأغنية والمسرح والفيلم يتمحور حول البومة النسرية، والتي تعتبر من البوم النوادر والتي تظهر في دولة الكويت، وبالتحديد بر السالمي، بعد عدة رحلات اطلاع من قبل مراقب الحياة البرية مشعل السداني.

واضاف ايضا: الفيلم هو عبارة عن يوم كامل بصحبة مشعل السداني، نتطرق من خلاله عن الصعوبات التي تواجه المراقب أثناء الرحلة، وقمت بكتابة السيناريو بعد متابعة دقيقة لخطواته في المراقبة اليومية، وبعد الاطلاع على تصوير المراقبة الذي تجاوزت فترته سنوات عدة.

