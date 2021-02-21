مسلسل «اللعبة 2.. ليفل الوحش» ينطلق افتراضياً على «شاهد»

Sunday النهار

بعد أن حقق نجاحا جماهيريا واسعا عند عرضه افتراضيا وعبر القنوات التلفزيونية.. كان هذا النجاح حافزا ومشجعا لأبطال وصناع المسلسل الكوميدي التشويقي «اللعبة» لتقديم جزء ثانٍ منه هذا العام وهو ما عمل عليه فريق عمل المسلسل طيلة الأشهر الماضية حتى تم الانتهاء من تصويره كاملا..

وحاليا تعرض منصة «شاهدVIP» الرقمية الموسم الثاني من المسلسل أو «اللعبة2» والذي يحمل عنوان «ليفل الوحش» من بطولة الثنائي الكوميدي شيكو وهشام ماجد واخراج معتز التوني. ويشهد الجزء الثاني من «اللعبة» تحديا جديدا حيث أصبحت المنافسة أكثر ضراوة وحماسة وطرافة بين صديقي الطفولة «مازو» و«وسيم» فبعدما تمكنا من التوصل لشخصية «سمير» والتخلص منه.. تلقى الاثنان أجهزة اتصال جديدة.. ما يعني أن التحدي لم ينته بعد.. بل ما يزال مستمرا من اجل الوصول الى جوائز مالية ضخمة.

وتتطور المنافسات في هذا الجزء وتزداد خطورة على الصديقين وتنضم الفنانة رانيا يوسف الى أبطال الحلقات الجديدة فكيف ستكون طبيعة المواجهة بين مازو ووسيم؟ وماذا ستكون مواقف بقية اللاعبين في العمل؟

وعلق هشام ماجد على الموسم الجديد من المسلسل قائلا: نشكل عائلة في موقع التصوير وهذا ما يلمسه الجمهور وهو يشاهد العمل على الشاشة الى حد يشعرون معه أنهم دخلوا اللعبة معنا.. بعضهم يشجع مازو والبعض الآخر ينحاز الى وسيم.. ووعد «ماجد» الجمهور بكوميديا أكثر وتحديات وتشويق اكبر ونجوم يتألقون في الموسم الجديد.

من جانبه أشار شيكو الى أن تقديم جزء ثانٍ من «اللعبة» كان شيئا في منتهى الصعوبة بسبب النجاح الكبير للجزء الأول وتعلق الجمهور به بصورة لافتة.. مؤكدا أنهم تغلبوا على ذلك ببذل الكثير من الجهد أثناء التفكير والكتابة والتحضير..

وهناك الكثير من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة.. بالاضافة لانضمام نجوم جدد في هذا الجزء الجديد وفي مقدمتهم رانيا يوسف ما أضاف الكثير من التنوع ويغير مجرى الأحداث.. ونأمل أن يضيف الجزء الثاني للجمهور مساحة من المتعة والبهجة. امام المخرج معتز التوني فأكد أن جرعة الكوميديا والمواقف الطريفة تحتل مساحة اكبر في الحلقات الجديدة وسوف يلمس الجمهور ذلك ويستمتع بها.. مضيفا: اجتهدنا لكي نقدم موسما مشوقا ومتماسكا حيث اجتهدنا أكثر واستفدنا من ملاحظات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأخذناها بعين الاعتبار وجميعنا كفريق عمل المسلسل نتمنى دائما أن نكون عند حسن ظن الجمهور فكل عمل فني يقدم هو في الأساس من اجل الجمهور.

مسلسل «اللعبة2» من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف فادي أبوالسعود وسيناريو وحوار احمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وابراهيم صابر ويشارك في بطولته الى جانب شيكو وهشام ماجد ورانيا يوسف.. عدد كبير من الفنانين منهم: مي كساب- بيومي فؤاد- محمد ثروت- سامي مغاوري- احمد فتحي- ميزنا جميل- حسام داغر- دعاء رجب- منى جمال.

