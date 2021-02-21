«الصبر وجبر الخواطر» ميراثي من «فتى الشاشة الوسيم»

Sunday النهار

أولى خطواتها في الوسط الفني كانت بـ«دعم أسري»، فوالدها هو الفنان الراحل محمود ياسين، وهي ابنة الفنانة شهيرة، غير أنه بمرور السنوات، استطاعت الفنانة رانيا محمود ياسين صقل موهبتها الفنية واكتساب مزيد من الخبرات، وأصبحت صاحبة «رصيد فني» لا يمكن التقليل من شأنه أو تأثيره.

«النهار» التقت «رانيا» للحديث معها حول أمور لم يكن الفن من بينها، لكن الأسرة كانت محور الحديث، سواء فيما يخص تفاصيل علاقتها بوالدها الراحل محمود ياسين، الذي ظل لسنوات طويلة يحمل لقب «فتى الشاشة الوسيم» والصفات التي ترى أنها مشتركة بينهما، لا سيما وأنها الأكثر شبهًا - من حيث الملامح- لأبيها عن شقيقها «عمرو» الذي قالت إنه «الأقرب الى ملامح الأم».

«رانيا» كشفت سراً خاصاً عن طبيعة وشكل علاقتها بزوجها الفنان محمد رياض، والسبب الذي يدفعها لأن تقول له في بعض الأوقات «ارحمني»، كما تحدثت عن علاقتها بأبنائها.. فالى نص الحوار:

? بعد رحيل والدك الفنان محمود ياسين.. ما الأشياء التي تفتقدينها في حياتك؟

? بشكل عام أفتقد والدي طوال الوقت، والفقدان احساس مؤلم، لا سيما أنني بعد رحيله فقدت الأمان والحماية والدفء والاحتواء، فوالدي لم يكن أباً عادياً، «مفيش زي أبويا كتير»، فدائما أراه شخصاً متفرداً ومختلفاً عن بقية الناس، وكان شخصا يحب الخير للجميع وعطوف ويجبر بخاطر الجميع.

? الى جانب الملامح.. ما الصفات المشتركة بينكما؟

? لم أرث والدي فقط على مستوى الصفات الشخصية، فانني أشبهه شكلًا الى حد كبير، على عكس شقيقي «عمرو» الذي تقترب ملامحه من ملامح والدتي «شهيرة»، كما أنني ورثت عن أبي صوته الرخيم، والى جانب هذا ورثت عنه ألا أحب «كسر خواطر الناس» وأن أتحلى بالصبر، هذا فضلا عن محبتي وولعي بالفن، وكلما تقدمت في السن أجدني أصبحت أكثر شبهًا بأبي من حيث الصفات والشخصية.

? ما الدروس التي تعلمتيها من محمود ياسين وشهيرة؟

? تعلمت من والدي تقديس الأسرة وأنها فوق وقبل أي شيء، والاهتمام بزوجي وأبنائي، لأنني نشأت بين عائلة تحترم الجانب الأسري بشكل كبير، وأتعامل مع أبنائي مثلما كانت تعاملني والدتي التي قررت التفرغ لتربيتنا أنا وشقيقي عمرو.

? عندما أقدمتِ على خطوة الزواج.. هل قدم لك والدك أي نصائح بخصوص الحياة الأسرية؟

? والدي كان دائما يوصيني بأشياء أرى أنها أقرب الى المثالية، لكنها في الوقت ذاته تليق بنشأته وتربيته، ورغم اختلاف الظروف بين الأجيال، لكنني كنت أنفذ ما ينصحني به دائما، وأذكر أنه لطالما كان «يحنن» قلبي على زوجي، ويقول لي أنه انسان جميل ومحترم ولا تغضبي زوجك، وفي الوقت ذاته لم يكن يتدخل في حياتي بشكل مباشر، لأنه كان يحترم الخصوصية بشكل كبير.

? بالحديث عن زوجك الفنان محمد رياض.. ما الذي لا يعرفه جمهوره عنه؟

? محمد يبدو في الأعمال الفنية واللقاءات شخصا هادئاً وقليل الكلام ولكنه في المنزل طوال الوقت يمزح ونشيط ومحب للحياة ومرح، وفي بعض الأوقات أقول له «ارحمني من الرغي».

? ما حقيقة الأنباء التي جرى تداولها في وقت ما عن انفصالكما؟

? لم نفكر في الانفصال من قبل وعلاقتنا مستقرة ولا توجد خلافات، وكل ما في الأمر أنه هناك إشاعة انتشرت حول انفصالنا بعدما قدمنا سويًا في 2014 مسلسلاً اذاعياً بعنوان «الآن نفترق»، وهو ما دفع البعض ليظن أننا انفصلنا.

? تحدثتِ عن أبنائك.. هل أنت أم صارمة؟

? على العكس تمامًا.. أنا أم «حنينة» وهناك مساحة صداقة كبيرة بيني وبين أبنائي، مع الأخذ فى الاعتبار أنهم شباب ولا يمكن السيطرة عليهم، وفي المقابل أجدهم يحترمون ما أقوله، كما أن فارق العمر بيننا ليس كبيرًا حيث إنني تزوجت في بداية شبابي، لذلك هناك من يظن عندما يرانا سويًا أنهم أشقائي الصغار وليس أبنائي.

? ماذا عن المطبخ.. هل يمكن القول أنك طباخة ماهرة؟

? أنا «طباخة أقل من العادي»، ولا يمكنني تحضير «عزومات»، وأكتفي في العادي بطبخ الأكلات العادية والسهلة، وفي بعض الأحيان ألجأ الى «وصفات يوتيوب».

? في ظل استمرار أزمة «كورونا» كيف تقضين يومك؟

? ألتزم بالجلوس في المنزل، اذا لم أكن مرتبطة بموعد تصوير أو سبب مهم يدفعني للخروج، واتبع الاجراءات الاحترازية بدقة.

? بصراحة.. عند طرح اللقاح هل سترغبين في الحصول عليه؟

? لدي مخاوف من اللقاح وفعاليته ولا أستطيع الحكم عليه الان لانه مازال جديدا، كما أن عدداً من الاطباء حول العالم أكدوا أن نتيجته ليست فعالة بنسبة 100%.

