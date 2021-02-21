حذاءٌ مهترئ.. وقُبلة على «الصلعة»

Sunday النهار

لاعب يخوض لقاءً مصيرياً بحذاءٍ ممزق وآخر يحرص على تقبيل صلعة زميله وثالث يأكل الحلوى قبل المباراة، مدرب يعتمد على الأبراج في اختيار اللاعبين، وثانٍ يتشاءم من اللون الأصفر.. وغيرها من الحكايات المثيرة التي شهدتها ملاعب الساحرة المستديرة حول الطقوس والعادات الغريبة.

خاض استون فيلا مباراة مصيرية امام دربي كاونتي في البلاي اوف يوم 27 مايو من العام 2019 لتحديد المتأهل الى الدوري الانكليزي الممتاز، ونجح استون في الفوز 2-1 والعودة الى دوري الأضواء بعد غياب لمدة 3 مواسم، لكن ما خطف الأنظار في ذلك اللقاء الذي اقيم على ستاد ويمبلي الشهير هو الحذاء الذي خاض به نجم استون فيلا جاك غريليش المباراة.

وأصر غريليش على اللعب بحذاءٍ ممزق لأنه يجلب له الحظ، وقال بعد المباراة: قصتي مع هذا الحذاء انه جالبٌ للحظ، لقد سجلت اهدافاً ولعبت بشكل جيد بعد عودتي من الاصابة، وأظن ان هذا يعود للحظ الذي جلبه لي الحذاء، لقد كنت مجبراً على اللعب به.

وحتى النجوم الكبار جداً لديهم بعض العادات التي يحرصون على ادائها قبل المباريات، لعل ابرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان يقول عنه زميله في مان يونايتد الانكليزي واين روني انه يحرص على الوقوف امام المرآة والتحدث الى نفسه قبل اي مباراة، كما يقوم كريستيانو عادة بوضع حذائه في ماء ساخن، ويدخل الملعب برجله اليمنى بالاضافة الى القفز عالياً.

ويرفض المدافع السابق لأرسنال الانكليزي كولو توريه الدخول الى الملعب اذا لم يكن آخر اللاعبين، وصادف في احدى المباريات ان اصيب احد زملائه اثناء الدخول الى الملعب فرفض كولو الدخول الأمر الذي دفع الحكم الى اشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

وبينما يقبل لوران بلان رأس زميله الحارس فابيان بارتيز قبل اي مباراة، كان الراحل يوهان كرويف يحرص على رمي العلكة التي يمضغها في ملعب الفريق المنافس، اما لاعب وسط توتنهام الانكليزي ديلي آلي فيرتدى نفس واقي الساق الذي كان يلعب به منذ ان كان في عمر الـ 11 سنة.

وكان المهاجم الانكليزي السابق غاري لينكر يرفض التسديد على المرمى اثناء فترات الاحماء لأنه يريد الاحتفاظ بالأهداف التي سيسجلها خلال المباراة، في الوقت الذي كان الاسباني بيبي رينا عندما كان حارساً لليفربول يحرص على زيارة محطة وقود معينة في ليفربول قبل كل مباراة، ويضع سياراته في المنطقة نفسها من مواقف سيارات ملعب انفيلد، كما يتناول الوجبة نفسها قبل كل المباريات. واعتاد المهاجم الايطالي السابق فيليبو انزاغي على تناول بعض الحلوى قبل انطلاق المباراة لأنها تمنحه الطاقة اللازمة، لكن تناول الحلوى بالذات لا يعجب المدرب الأرجنتيني كارلوس بيلاردو الفائز مع منتخب بكأس العالم 1986، لأنها تجلب الحظ السيئ بحسب اعتقاده. ولطالما ربط بيلاردو الأمور والحوادث التي تحصل معه بالتفاؤل والتشاؤم الى درجة انه اجبر لاعبيه على السفر بواسطة سيارة الأجرة لفترة من الزمن، فقط لأن الفريق تعطلت حافلته قبل احدى المباريات الصعبة واضطر الى ركوب سيارة الأجرة ثم فاز في تلك المباراة، الأمر الذي اعتبره المدرب مصدراً للتفاؤل.

كما طلب بيلادو من لاعبي فريق لابلاتا الأرجنتيني الذي اشرف على تدريبه عام 2003 ان يتصلوا قبل اي مباراة بسيدة لأنها تمنت للفريق الفوز في احدى المباريات وفاز فعلاً، كما طلب بيلاردو من نجوم المنتخب الأرجنتيني ان يهنئوا عروساً كانت تقيم حفل زفافها في الفندق، معتقداً ان تهنئة العروس تجلب الحظ، وفي اليوم التالي تغلب التانغو على البرازيل بثنائية نظيفة.

وتعرض المدرب الاسباني الراحل لويس اراغونيس لموقف محرج كاد ان يتسبب بمشكلة دبلوماسية عندما رفض باقة المدرب المقدمة له في مونديال 2006 بألمانيا لأنه يتشاءم من اللون الأصفر، وقدمت الباقة للمدرب ترحيباً به عند وصوله الى مدينة دورتموند، وأخذ اراغونيس الهدية على مضض لأن اللون الأصفر لا يعجبه اطلاقاً، حتى انه اجبر النجم السابق راؤول على ان خلع قميصه الأصفر الذي كان يرتديه اثناء احدى التدريبات.

وتسببت الطريقة التي يدير فيها المدرب الفرنسي ريمون دومينيك في ازمة كبيرة بكأس العالم التي ودعها الديوك من الدور الأول، ويؤمن دومينيك كثيراً بالنجوم والأبراج، بحيث لا يختار اكثر من لاعبين لمواليد الأسد فكان دائماً يعتمد على تييري هنري ووليام غالاس (كلاهما مواليد برج الأسد)، كما يتحاشى التعامل مع مواليد برج العقرب وبسبب ذلك استبعد النجم السابق روبير بيريس.

وخلافاً للأغلبية التي تتشاءم من الرقم 13، كان المدرب البرازيلي الراحل ماريو زاغالو يتفاءل كثيراً بهذا الرقم، فقد تزوج في يوم 13 وكان يحرص على الاقامة في الطابق رقم 13، وقيل انه زار احد الأطباء 13 مرة خلال علاجه من مرض سرطان المعدة، وتوقع زاغالو ان يفوز المنتخب البرازيلي بمونديال المانيا 2006 لأنه انطلق يوم 13 يونيو ولأن اسم المدرب كارلوس البرتو بيريرا يتكون من 13 حرفاً لاتينياً، لكن نبوءته لم تتحقق لأن منتخب السامبا خسر امام نظيره الفرنسي في الدور ربع النهائي، بينما ذهب اللقب لايطاليا.

