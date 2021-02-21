المعزة .. سبب الخسارة

Sunday النهار

تعرض المنتخب المصري لخسارة مفاجئة في مستهل مشواره لتصفيات كأس أفريقيا 2012 بسقوطه أمام منتخب النيجر بهدف دون رد، وساهمت تلك الهزيمة لاحقاً في خروج المنتخب من التصفيات وفشله في التأهل إلى البطولة التي كان يحمل لقبها في النسخ الثلاثة الأخيرة (2006، 2008، 2010). وبعد المباراة دافع مدرب منتخب مصر حسن شحاتة عن فريقه وقال أن سبب الخسارة هو «السحر» الذي اعتادت المنتخبات الأفريقية اللجوء إليه. وما حدث في ذلك اللقاء أن أحد الجماهير دار حول الملعب وهو ممسك بـ «معزة»، الأمر الذي فسّره الكثيرون ومنهم شحاتة على أنه سحر، فمنتخب النيجر كان أضعف فرق المجموعة والخسارة أمامه كانت مفاجئة.

الغريب في الأمر أن شحاتة نفسه اتهم بأنه كان يلجأ لـ “شيخة” من أجل ?تحقيق الانتصارات وأنه استعان بها قبل مباراة العودة أمام الجزائر في تصفيات مونديال جنوب أفريقيا 2010 والتي انتهت بفوز “الفراعنة” بنتيجة 2-0، لكن المدرب المصري يدافع عن نفسه بالقول: “ ذكر البعض أنني أعتمد على شيخة لكي أفوز بالبطولات، وإن كان هذا الحديث صحيحا ويجدي فعلاً فلماذا لم أتأهل إلى كأس العالم”.

