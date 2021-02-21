Sunday النهار

«ليش لا؟.. سؤال يطرحه شباب الكويت الذي يسره أن يرى وطنه في أبهى حلة، وفي أجمل ثياب، ويسوؤه أن يبصر أجزاء كبيرة من أرضه الطيبة قاحلة رغم القدرة على تحويلها إلى جنات يفوح من ارجائها عطر الزهور، ويبدو في جنباتها الحسن والجمال.

ليش لا؟

سؤال وضع له الشباب ليس إجابة واحدة فقط، بل جملة من الاجابات تحيل اليابس أخضر، وتغير الصمت والسكون إلى حيوية وحركة ونضارة تنطق بقدرة الانسان الكويتي على التفكير والتنفيذ اذا توافرت امامه الامكانات وتهيأت الظروف.

ليش لا؟

سؤال يجعل من التراب تبراً، ومن الواقع المؤلم غداً مفعما بالأمل والعمل والإنجاز.

فتلك أبراج الكويت التي تقف شامخة تعانق السحاب لكن ما حولها مجرد بساط اخضر، فما المانع من استثمار تلك المنطقة لتتحول إلى موطن لكل انواع الاشجار والزهور، فيكون حسن في الارض وحسن في السماء.

وهذه جزيرة «كبر» الى متى تظل على ما هي عليه؟ ولماذا لا يتم تأهيلها وتطويرها فيتغير وضعها من حال إلى حال، حتى تصبح مهوى الأفئدة، وملتقى المحبين.

وما يقال عن كبر والابراج يقال كذلك عن مناطق كثيرة في مختلف المحافظات يود الشباب لو دخل عليها التطوير ووصل اليها التحديث، لتتحدث بنفسها عن نفسها وتقول: كنت راكدة او ساكنة صامتة فأعاد اليَّ شباب الكويت عنفوان الحركة، وحيوية الحياة.

ليش لا؟

أفكار شبابية واعدة يطرحها حساب made in kuwait عبر «تويتر» تنم عن قلوب مرهفة وعقول متفتحة وآمال ليس لها حدود، فلماذا لا نلتفت إليها ولا نستفيد منها؟

