الأمير وولي العهد استقبلا مرزوق الغانم وصباح الخالد

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.

