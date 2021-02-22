«السلام الخيرية» سيّرت 311 شاحنة مساعدات إنسانية للاجئي المخيمات السورية واليمنية

أول النهار

سيرت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية 39 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية مقدمة إلى اللاجئين في المخيمات السورية واليمنية وذلك في اختتام أعمال حملة (شاحنات نواف الخير والعطاء) التي انطلقت في 14 يناير الماضي وشهدت تسيير 311 شاحنة.

وقال المدير العام لجمعية السلام الدكتور نبيل العون في تصريح صحافي إن قاطني نحو 1800 مخيم في سورية وألف مخيم في اليمن استفادوا مما أقلته تلك الشاحنات من مواد إغاثية وغذائية وغيرها.

وأضاف العون أن الشاحنات التي اشتملت على مواد غذائية وتمور وطحين وملابس وكسوة وأحذية فضلا عن بطانيات وشراشف وخشب وفحم للتدفئة ومنظفات صحية بغية المساهمة في إغاثة المحتاجين واللاجئين جاءت استكمالا لحملة (شاحنات صباح الأحمد الإنسانية) التي أطلقتها الجمعية في السنوات الماضية.

وذكر أن تنفيذ الحملة في نسختها الجديدة جاء مختلفا عن النسخ السابقة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا إذ إن التبرع المالي للحملة تم عبر خدمة الـ (كي.نت) أو الخدمات البنكية (أونلاين).

وأفاد بأنه «لم يتم تسلم أي مبالغ نقدية أو مواد عينية من المتبرعين إذ إنه بعد جمع المبالغ كاملة تم شراء مواد غذائية وإغاثية غير مستعملة وتحميلها في الشاحنات ومن ثم إرسالها إلى الأشقاء المحتاجين في سوريا واليمن» مؤكدا الحرص على «توثيق هذه التبرعات لتأكيد الثقة المتبادلة بين المتبرعين والجمعية».

وأطلقت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية في منتصف شهر يناير الماضي حملتها (شاحنات نواف الخير والعطاء) لإغاثة سورية واليمن.

وأشار المدير العام للجمعية الدكتور نبيل العون في تصريح صحافي آنذاك إلى النجاح الكبير الذي حققه مشروع الشاحنات الإغاثية في السنوات الماضية إذ استطاعت الجمعية تجهيز 206 شاحنات محملة بمواد إغاثة تقدر قيمتها بنحو 6?5 ملايين دينار كويتي (حوالي 21?4 مليون دولار أميركي) استفاد منها أكثر من 1?8 مليون شخص.

