كفى تخبطاً

الأولى

إلى متى يستمر مسلسل التخبط والتسرع في إصدار القرارات من دون دراسة مستفيضة متأنية تجنب الحكومة مغبّة التراجع والنكوص عما أقدمت عليه وسعت إليه، ولم يجبرها أحد على اتخاذه ثم نشره بكل الوسائل الإعلامية المتاحة؟

وإلى متى يظل الناس ضحايا الارتجال والعشوائية والتردد، وغير ذلك من الأمراض المزاجية الفتاكة التي تصيب القرارات الحكومية في مقتل، حتى غدا الناس لا يتعاملون معها بالجدية اللازمة لتيقنهم أن ما صدر اليوم سوف يُلغى غداً، وأن كلام الليل سرعان ما تمحوه أو تزيله شمس النهار.

ولو افترضنا جدلاً أن ذلك يمكن أن يكون مقبولاً على مضض في الظروف الاعتيادية، وهو يقيناً غير مقبول، فهل يجوز أن يصدر عن الحكومة في أوقات الأزمات والكوارث ومنها جائحة كورونا التي تستحوذ على اهتمامات المواطن والمقيم، وتحظى بعناية الكبير والصغير؟

المؤكد أنه لا أحد يقنع فضلاً عن أن يرضى بالقرارات المتسرعة التي جعلت الناس يضربون أخماساً في أسداس، ويعيشون حياتهم يوماً بيوم، بل وساعة بساعة، لأنهم لا يعرفون ماذا تخبئ لهم الحكومة من تدابير وتدابير مضادة، ومن توجيهات وتوجيهات متناقضة، ما دامت الأمور تسير بغير ضابط وتمشي من دون أصول.

وليس أدلَّ على ذلك من إصدار مجلس الوزراء قراراً في 4 فبراير الحالي يقضي بمنع دخول غير الكويتيين في الفترة من 7 إلى 21 من الشهر نفسه بدعوى مواجهة كورونا والحد من تفشيه، وقطع الطريق أمام انتشارها في أوساط المواطنين والمقيمين.

إلى هنا والأمر عادي لا يثير سخطاً، ولا يخلِّف يأساً، ولا يترك في النفوس مزيداً من الآلام والأحزان. لكنَّ ما تلا ذلك كان الطامة الكبرى والخطب الجلل الذي يفضي إلى العلة والمرض ما لم يؤد إلى الموت المفاجئ السريع.

فقبل ساعة واحدة من انتهاء فترة المنع وبجرة قلم قررت السلطات الصحية تمديد فترة منع دخول غير الكويتيين إلى أجل غير مسمى غير عابئة بما يترتب على ذلك من تبعات ومسؤوليات، ومن وقف للحال، ومن خسائر وانكسارات يتحملها المواطن والمقيم.

ألم يحسب مصدرو القرار حساباً للفنادق التي تهيأت وتأهبت لاستقبال العائدين، وتحملت نفقات الإعداد والتجهيز، ثم ذهبت كل جهودها أدراج الرياح؟

ألم يلتفتوا إلى مكاتب السياحة والسفر التي أصدرت الحجوزات، وحصّلت أسعار التذاكر مقابل الحجر المؤسسي المفروض؟

ألم ينظروا كم تكلفت التدابير والاحترازات الوقائية التي حرصت عليها كل الهيئات والمؤسسات المشاركة في عمليات نقل واستضافة وفحص القادمين إلى الكويت؟

الواضح أن ذلك كله كان غائباً، ولم يعره أحد أي اهتمام، فإذا كان الأمر كذلك على المستوى الحكومي المؤسسي، فلماذا تلومون المواطن العادي إذا بدا منه أي تجاوز أو صدر عنه ما يشي بأنه غير مكترث بما يُفرض عليه من إجراءات واحترازات لمواجهة كورونا وآثارها وتداعياتها الخطيرة.

الحقُ.. والحق نقول: إن الاستهتار بمصالح الناس مواطنين ومقيمين أخطر عليهم من الفيروس الذي حتماً سيزول وينتهي، بينما سيبقى التردد الحكومي والتخبط الحكومي والتسرع الحكومي يلاحق الناس في أرزاقهم وفي كل مجالات الحياة.

النهار