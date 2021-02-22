محاكمات عاجلة لمقيمي الأعراس والمآتم والتجمعات في الدواوين والمزارع والجواخير

الأولى

لم تجد السلطات الصحية ولا لجنة متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية لمواجهة «كورونا» بداً من ضرورة تفعيل التعديلات التي أقرها مجلس الأمة على القانون رقم 8/1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية في مارس من العام الماضي.

وكشفت مصادر لـ«النهار» عن ان لجنة المتابعة وفرق التفتيش ستفعل قانون «الأمراض السارية» بحزم حيث ستحرك دعاوى ضد المخالفين للاشتراطات الصحية وخاصة اولئك الذين يقيمون الأعراس والمآتم والحفلات وغيرها من التجمعات في الدواوين والمزارع والشاليهات والجواخير ليخضعوا لمحاكمات مستعجلة.

وقالت: لا سبيل لمنع التجمعات الا بتفعيل العقوبات المغلظة التي تنص على معاقبة كل من يخالف تعليمات وزير الصحة بشأن منع انتشار الأوبئة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واضافت: ان التعديلات الأخيرة على القانون فرضت معاقبة «كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وعن آلية التطبيق اكدت المصادر ان الأمر يتمثل في تقديم بلاغ أو تسجيل دعوى ضد اماكن التجمعات واستدعاء اصحابها للتحقيق معهم واحالتهم الى القضاء في محاكمات مستعجلة.

من جانب آخر وفيما شرعت وزارة الصحة امس تقديم التطعيم ضد «كوفيد – 19» للمقيمين وذلك في مركز الكويت للتطعيم في منطقة مشرف، بادئة بفئة كبار السن والمرضى المصابين بالأمراض المزمنة والمناعية باعتبار ان تلك الفئات الأكثر احتمالا للإصابة بالفيروس وحدوث المضاعفات أكد عضو اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة «كوفيد-19» د. خالد الجارالله ارتفاع وتيرة التطعيم، وقال إننا نطمح في دفع المجتمع بكل فئاته للقيام بتلقي التطعيم بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية.

وشدد على أهمية تلقي التطعيم والأخذ بجميع الاشتراطات الصحية مثل ارتداء الكمام حتى للأشخاص التي تلقوا التطعيم بجرعتيه الأولى والثانية، وتأجيل الاجتماعات والأعراس وغيرها من المناسبات التي قد تؤدي إلى زيادة الإصابات.

وأكد الجارالله أهمية استراتيجية الاحتواء والإبطاء، بهدف المحافظة على قدرة المنظومة الصحية على تقديم رعاية صحية آمنة، والتعامل مع الحالات المصابة بفيروس «كورونا» التي تستدعي دخول المستشفيات.

وأضاف أن الجائحة مر عليها عام، وقد مرت الكويت خلال تلك السنة بمراحل ارتفاع وانحسار واستقرار للوباء، ومن ثم ارتفاع للإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف إننا نعيش الآن وضع التفشي الوبائي وهناك ارتفاع في حالات المرضى بالمستشفيات والعناية المركزة خصوصا في الفئة العمرية من 16 إلى 40 عاماً، كما أن نسبة ارتفاع المرض بين المواطنين أعلى من المقيمين، لافتاً إلى أن هذا الوضع عاشته كثير من الدول في العالم والاقليم.

وأكد أن التزامنا من شهر إلى شهرين وتأجيل أي اجتماعات أو أعراس أو دواوين هو السبيل للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي، مشددا على أهمية مواصلة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية.

وشدد على أهمية التزام الجميع من مواطنين ومقيمين بالإرشادات والإجراءات الصحية والاحترازية والوقائية، وعدم التواجد في الأماكن المغلقة والتجمعات، مشيرا إلى أننا مازلنا في المنحنى التصاعدي لارتفاع الحالات.

وأكد الجارالله أن الكويت كانت من أوائل الدول في العالم استيرادا للقاحات وذلك في ديسمبر من العام الماضي، ولكن كانت هناك مشكلة في خطوط الإمداد ما أثر على كثير من الدول حول العالم.