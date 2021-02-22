«كورونا» سيختفي في أبريل

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واشنطن - الوكالات: رجح استاذ الطب في جامعة جونز هوبكنز الاميركية مارتي مكاري، نهاية وباء كورونا بحلول شهر ابريل المقبل في الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تضررا من الوباء. (طالع ص 17).

وفي مقال نشره بصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية وضع مكاري التاريخ السعيد لاختفاء الوباء من أميركا على الأغلب بحلول أبريل بناء على معطيات تتعلق بمستويات التلقيح وتحقق مناعة القطيع وهما ما قد يشكلان جدارا بشريا يمنع التحورات في الفيروس. وأضاف الأستاذ في كلية الطب في الجامعة المرموقة، التي صارت مرجعا في أزمة الوباء أن معدل الإصابات اليومية انخفضت بنسبة 77% منذ يناير الماضي، مضيفا أن هناك أسباباً تدعو إلى الاعتقاد بأن أميركا تخطو قدما نحو مستوى منخفض من العدوى.

وتابع معظم المصابين الجدد تظهر عليهم أعراض خفيفة أو لا تظهر أعراض نهائيا، لذلك أتوقع أن يختفي كوفيد- 19 في الغالب بحلول أبريل مما يسمح للأميركيين باستئناف حياتهم الطبيعية ويستند مكاري في تقديره إلى أن عدد التطعيمات التي أعطيت في الولايات المتحدة بالإضافة إلى عدد المصابين، الذي تجاوز 28 مليونا، يمكن أن يساهم في تشكيل مناعة القطيع بحلول الربيع.

وأعرب عن اعتقاده بأن مناعة القطيع ستحمي من انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا. وقال عندما يتم كسر سلسلة انتقال الفيروس في أماكن متعددة، سيكون من الصعب انتشاره، وهذا يشمل السلالات الجديدة.