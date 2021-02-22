مئات المعلمين عالقون في «الترانزيت»

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علمت النهار أن وزارة التربية ستواجه أزمة جديدة نتيجة القرارالمفاجئ بإغلاق الاجواء امام الوافدين الراغبين في العودة إلى الكويت. واشارت مصادر الى ان الوزارة بصدد التنسيق مع الجهات المختصة للبحث عن مخرج يمكن المعلمين العالقين من العودة لمباشرة أعمالهم.

واوضحت ان الذين قضوا عطلة منتصف العام الدراسي في بلدانهم بعد الحصول على الخروجية من التربية، يواجهون أزمة بعد صدور القرار الاخير، لافتة إلى أن هناك مئات من المعلمين سيتكبدون خسائر كبيرة لاسيما الذين غادروا بلدانهم في طريق العودة الى الكويت عن طريق دول الترانزيت منذ 14 يوما لتطبيق القرار الذي كان معمولا به، غير انهم اصبحوا عالقين في تلك البلدان.

وأشارت إلى انه في ظل تطبيق الاجراءات الحالية سيصعب على المعلمين العودة ومباشرة اعمالهم في الاول من مارس خاصة في ظل الالتزام بالحجر المؤسسي لمدة 14 يوما، مؤكدة أنهم باتوا يواجهون المصير المجهول خاصة مع عدم استطاعة اغلبهم تحمل مصاريف البقاء في دول الترانزيت.

وذكرت المصادر ان مشكلة نقص المعلمين العالقين ستتضخم بشكل أكبر، حيث سيضاف العالقون الجدد الى المعلمين العالقين الذين سبقوهم في اجازة الصيف الماضي، ما ينذر بحصول عجز ضخم في بعض التخصصات.