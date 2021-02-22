لا حبس احتياطياً لأي متهم في قضية رأي

الأولى

في ظل تأجيل جلسات مجلس الأمة لجأ عدد من النواب الى تقديم عدد من الاقتراحات انتظارا لعودة انعقاد الجلسات، حيث قدم النواب يوسف الفضالة وعبدالله المضف ومهند الساير وبدر الملا وحمد روح الدين اقتراحا بقانون ينص على أنه لا يحق للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات حبس اي متهم في أية قضية من قضايا الرأي حبسا احتياطيا. من جهته، قدم النائب عبد الله الطريجي اقتراحا بفرض ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم الأجانب بتحويلها الى خارج الكويت وفقا للنسب والشرائح التي يصدر بها قرار من البنك المركزي، على ان يعاقب المخالفون للقانون بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار، والحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة.

واوضح الطريجي انه تقدم بهذا الاقتراح ‏في ظل العجز المالي الذي تعاني منه الدولة ومع تجاوز تحويلات الأجانب الخارجية خمسة المليارات دينار سنوياً.

بدوره، قدم النائب ثامر السويط اقتراحا برغبة لمنح المرأة الكويتية المطلقة والأرملة والمرأة التي بلغت سن الخامسة والأربعين فاكثر ولم تتزوج، وكذلك المتزوجة من غير كويتي الحق في تقديم طلب رعاية سكنية وتخصيص وحدة سكنية وبدل إيجار، على ان توفر لها الدولة بدائل سكنية مؤقتة لحين ضمان استقرارها في سكن خاص مستقل لها.

من جانب آخر ناقشت لجنة الموارد البشرية في اجتماعها أمس عدداً من القوانين، وقال رئيس اللجنة محمد الحويلة انها ستستكمل مناقشة تكويت الوظائف الحكومية في اجتماعات اخرى، مضيفا: إن اللجنة وافقت على جملة اقتراحات برغبة منها منح الخريجين الكويتيين المتخصصين في الجيولوجيا حق التعيين في القطاع النفطي، وتكويت القطاع النفطي بنسبة 100%، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمتقاعدين في ديوان الخدمة المدنية لتزويد الجهات الحكومية بحاجتها من هؤلاء المتقاعدين، وتنفيذ سياسة الاحلال في الجمعيات التعاونية.