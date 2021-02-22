«سدار الداخلية» من دون ألقاب

الأولى

أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام قراراً بشأن إلزام منتسبي أعضاء قوة الشرطة بوضع سدار يحمل الاسم الثلاثي المكون من الاسم الأول واسم الأب والجد من دون لقب العائلة اعتبارا من بداية شهر أبريل.

من جانب آخر واصل قطاع المرور والعمليات تنفيذ حملات أمنية مرورية لملاحقة المستهترين ومرتكبي المخالفات المرورية الجسيمة حيث أسفرت في اسبوع واحد عن تحرير 43 ألف و200 مخالفة مرورية، وحجز 123 مركبة و19 دراجة نارية واحالة 79 مخالفاً إلى نظارة حجز الإدارة العامة للمرور، واحالة 38 حدثاً إلى نيابة الأحداث وضبط 11 مركبة مطلوبة من جهات امنية وقضائية، وكذلك القاء القبض على 27 مطلوبا للإدارة العامة للتنفيذ الجنائي وإدارة التنفيذ المدني.

واظهرت الاحصائية أن رجال دوريات المرور تمكنوا من ضبط 38 حدثاً يقودون مركبات من دون الحصول على رخصة قيادة وتمت احالتهم إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة شرطة الأحداث تمهيداً لاحالتهم إلى نيابة الأحداث.

واشارت الى ان الإدارة العامة لشرطة النجدة نفذت خلال الأسبوع الماضي 554 عملية أمنية وتعاملت مع 26 حادثا مرورياً فضلاً عن التعامل مع 33 شخصاً لا يحملون اثبات شخصية وكذلك التعامل مع 4 حالات مشاجرة، وضبط 3 قضايا تعاطي مواد مخدرة والقاء القبض على 26 مطلوباً أمنياً وقضائياً.