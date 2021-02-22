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«النجاة الخيرية»: كفالة 10 آلاف يتيم


قال مدير ادارة الأيتام بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الرويشد: إن الجمعية تكفل ما يزيد عن 10 آلاف يتيم في أكثر من 15 دولة حول العالم منها كوسوفا البانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود والهند وبنغلاديش وسيلان وكمبوديا والأردن وتركيا وتشاد وموريتانيا وجمهورية مصر العربية وفلسطين وغيرها من الدول الأخرى وذلك بالتنسيق مع وزارتي الشؤون والخارجية. وتابع: تبلغ قيمة الكفالة الشهرية 15 ديناراً شهرياً خارج الكويت و25 ديناراً داخل الكويت، ولا يقتصر دور النجاة الخيرية على توزيع الكفالات للأيتام، بل نحرص على زيارتهم وتفقد أحوالهم والوقوف على أهم متطلباتهم واقامة وتنفيذ البرامج الترفيهية التي تنسيهم مرارة اليتم.


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