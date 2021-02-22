زويتن: دور الكويت بارز في إنجاح مهام «الصحة العالمية»

وطن النهار

أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أحمد زويتن بالمساعدات الانسانية السخية من الكويت للشعب العراقي ودورها البارز في انجاح مهام منظمة الصحة العالمية في العراق والمنطقة.

وقال زويتن في تصريح لـ (كونا) على هامش تقديم الكويت دعما صحيا لوزارة الصحة باقليم كردستان العراق بحضور القنصل العام للكويت الدكتور عمر الكندري ان تلك المساعدات ساهمت كثيرا في دعم جهود المنظمة لسد الاحتياجات داخل العراق والمنطقة ككل. وأضاف أن دعم الكويت للكثير من دول المنطقة محط شكر وثناء المنظمة مشيرا في الوقت نفسه الى وجود برامج مستقبلية لدى المنظمة للنهوض بالواقع الصحي في الاقليم من خلال التنمية المستدامة.

وأوضح أن الكويت قدمت مساعدات طبية للعراق والاقليم تضمنت امدادات وأجهزة طبية تزن 13 طنا بقيمة مليون دولار ومعدات حماية شخصية للعاملين الطبيين ومعدات تشخيص لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ومكثفات أوكسجين وأجهزة فحص لنسبة الأوكسجين وأسرة وأجهزة وحدات العناية الفائقة وتجهيزات للمستشفيات وأثاثا طبيا وأجهزة مراقبة المرضى.

وبين أن هذا الدعم الطبي يأتي في وقت تسابق السلطات الصحية المحلية الزمن للسيطرة على الارتفاع الجديد في أعداد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا وزيادة حالات الادخال الى المستشفيات. كما لفت الى أن الامدادات الطبية الجديدة التي تقدمها منظمة الصحة العالمية ستفيد في تشخيص الاصابة بفيروس كورونا وسط تقارير تؤكد انتشار سلالة متحورة من الفيروس في العراق.

وذكر زويتن أن مؤشرات الوضع الوبائي تدل على ارتفاع جديد في أعداد الحالات المبلغ عنها لذا تواصل منظمة الصحة العالمية توفير الدعم الفني والتشغيلي للسلطات الصحية على مستوى البلاد واقليم كردستان بهدف زيادة الاستعدادات والاستجابة للوباء. وفي هذا الصدد شدد المسؤول الأممي على ضرورة توحيد جهودنا وتعبئة جميع الموارد الممكنة والاستثمار في تعزيز اجراءات الاستجابة والوقاية لكسب هذه المعركة بمؤازرة الشركاء ومنهم الكويت.يشار الى أن الكويت مولت أنشطة منظمة الصحة العالمية في مواجهة (كورونا) بالعراق في الفترة الماضية باقليم كردستان العراق من خلال تسليم ست سيارات اسعاف لوزارة الصحة في الاقليم لتحسين خدمات الاسعاف والخدمات المنقذة للحياة للسكان واللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة في محافظة (أربيل) شمالي العراق اضافة الى 22 طنا من التقنيات الصحية.

كما أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة توعية واسعة تستهدف 800 ألف شخص بمحافظة (السليمانية) بتمويل من الكويت للوقاية من فيروس كورونا واحتوائه في المحافظة.

