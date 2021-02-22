ثانغ: جهود الكويت متميزة في العمل الإنساني

وطن النهار

أشاد سفير فيتنام لدى البلاد لي توان ثانغ بالدور الكويتي المتميز وجهود الدولة الشاملة والنوعية في مجال العمل الانساني والاغاثي.

وأعرب ثانغ في تصريح لـ (كونا) عقب لقائه رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الدكتور هلال الساير عن تقديره لدور الجمعية بمساندة الشعوب التي تتعرض الى الكوارث الطبيعية والحد من معاناتها الانسانية.

وقال انه اطلع على الأنشطة الانسانية والاغاثية المتميزة التي تقدمها الجمعية بهدف دعم العمل الانساني والاغاثي حول العالم مؤكدا أنه عمل متميز لخدمة البشرية كافة.

وأثنى على ما تقدمه الجمعية في مكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) محليا ودوليا مشيرا الى أن الجمعية قدمت نموذجا متميزا فيما يتعلق بالتوعية والتدابير الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين.

وأشار الى أن بلاده ترتبط مع الكويت بعلاقات صداقة متينة وسط سعي البلدين الى تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بينهما. من جانبه قال الساير في تصريح مماثل لـ(كونا) ان زيارة سفير فيتنام لمقر الجمعية تدعم توجهاتها الانسانية وتعزز مجالات تدخلاتهاالاغاثية المختلفة.

وأوضح الساير أن الجمعية ستظل عند حسن ظن الجميع من خلال بذل المزيد من الجهود التي ترتقي بمضامين العمل الانساني وتحقق تطلعاتها على الساحة الانسانية التي تواجه الكثير من التحديات.

وأضاف أن الجمعية مستمرة بالقيام بدورها وواجبها الانساني في اغاثة الشعوب المنكوبة والمشاركة في كل جهد دولي لتخفيف معاناة تلك الشعوب مشيرا الى أن الجمعية تدعم أي أعمال انسانية للشعب الفيتنامي الصديق.

وتم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة لتعزيز جهود الجمعية على الساحة في فيتنام وتوثيق الصلات والارتقاء بمجالات الشراكة مع الجهات المختصة بالشأن الانساني هناك.

كما تم استعراض أهم الأعمال والأنشطة الانسانية التي تقوم بها الكويت لاغاثة ومساعدة الدول في مجالات المساهمات الحكومية والمساعدات الانسانية والاغاثية والمساعدات الطبية.

