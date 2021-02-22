السفير المكسيكي هنأ القيادة السياسية والشعب بأعياد الوطن

وطن النهار

أكد سفير المكسيك لدى البلاد ميغيل آنخيل ايسيدرو «التزامنا بتعزيز التعاون الذي يصيب في مصلحة بلاده والكويت، لافتاً إلى وجود مقومات وامكانات كبيرة لتحقيقه».

وقال في بيان للسفارة وبمناسبة الذكرى الـ 60 للاستقلال والـ 30 للتحرير أنه يسعدني ويشرفني أن احتفل مع دولة الكويت الصديقة وشعبها الكريم بهذه المناسبة التاريخية أو أن أتقدم الى مقام صاحب السمو أمير الكويت وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومة دولة الكويت الصديقة والشعب الكويتي الكريم بأسمى آلات التهاني والتبريكات القلبية، متمنيا ان ينعم الشعب الكويتي الصديق بدوام السلام والازدهار والسعادة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين، مسترسلاً وأنا على يقين تام من وجود امكانات كبيرة لتعظيم التعاون لما فيه مصلحة بلدينا الصديقين. ومن هذا المنطلق، أود أن أؤكد التزامنا بمواصلة تعزيز الشراكة الثنائية القائمة والارتقاء بها نحو آفاق جديدة من المصلحة التي تعود بالمنفعة على شعبنا الصديقين.

