«الائتمان»: تحويل 264 ألف دينار لـ 44 مواطناً

وطن النهار

كرَّم نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف موظفي مركز نظم المعلومات بالبنك نتيجة جهودهم الدؤوبة في العمل على اطلاق القرض الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الناطق الرسمي باسم البنك حباري الخشتي أن اطلاق قرض الزواج الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي اختصر الدورة المستندية بالكامل فلا حاجة لزيارة العميل لأي من فروع البنك ولا حاجة لاحضار المستندات ولا حاجة للتدخل البشري من قبل موظفي البنك بل يتم التقديم على قرض الزواج الكترونياً من خلال البوابة الالكترونية للبنك ويتم اصدار قرار آلي من خلال النظام وتحويل المبلغ الى حساب العميل مباشرة كل ذلك خلال 5 دقائق فقط.

وأعلنت أن عدد المستفيدين من الخدمة خلال 7 أيام بلغ 44 مواطناً وبلغت اجمالي المبالغ المحولة الى حساباتهم 264 ألف دينار.

وتقدم المضف بالشكر الجزيل للكوكبة العاملة على انجاز تلك الخدمة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاعين العام والخاص وعبر عن فخره باطلاق هذه الخدمة وحثهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل تقديم خدمات البنك للمواطنين بسهولة ويسر ودون عناء.

وذكر ان اطلاق هذه الخدمة بنجاح فاق التوقعات وما كان ليتحقق لولا جهود الكوكبة الشبابية في البنك وتفانيهم في العمل.

