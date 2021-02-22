تخصيص أراضٍ لأنشطة تأهيل ذوي الإعاقة

وطن النهار

وافقت لجنة محافظة حولي في المجلس البلدي برئاسة العضو عبدالله الرومي على طلب الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تخصيص أراضٍ في مختلف محافظات الدولة لانشاء ورش تأهيلية لذوي الاعاقة، فيما ابقت على جدول اعمالها كتاب جمعية مشرف التعاونية بتخصيص قطعة ارض في ضاحية مبارك العبدالله لاقامة نشاط بنك. وأبقت اللجنة على الجدول كتاب جمعية مشرف التعاونية بشأن تخصيص قطعة أرض لاقامة مركز خدمة سيارات بضاحية مبارك العبدالله، وتخصيص قطعة أرض لاقامة ديوانية لكبار السن وتخصيص قطعة أرض لنشاط فرع الغاز بضاحية مبارك العبدالله وتخصيص قطعة أرض لاقامة فرع الجملة والتموين بضاحية مبارك العبدالله. وأبقت اللجنة كذلك على الجدول اقتراح عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي بشأن عمل مطبات شارع (604) بمنطقة الصديق ق رقم (6). لاستدعاء ممثل الادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية. كما ابقت على الجدول الاقتراح المقدم من العضو عبدالعزيز المعجل بشأن انشاء مركز شباب جنوب السرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب وحفظت اللجنة الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي عبدالله مرزوق الرومي بشأن ازالة العوائق المرورية مقابل مستشفى السيف والغاء الالتفاف. ورفضت اللجنة ترخيص مطعم على التراث القديم، وحفظت الاقتراح المقدم من اعضاء المجلس البلدي د. علي العازمي، عبدالله مرزوق الرومي بشأن تسوير براحة في منطقة سلوى قطعة 8 والاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان بشأن عمل مطب صناعي في منطقة مشرف قطعة رقم (2) شارع 53 منزل رقم 17.