ضبط محامٍ حاول رشوة موظفة جوازات

وطن النهار

تمكن قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع قطاع أمن المنافذ من ضبط محام حاول تهريب موكله لبناني الجنسية عبر منفذ المطار مطلوب على ذمة 7 أوامر منع سفر من خلال عرض رشوة مالية وقدرها 1000 دينار على موظفة في المطار نظير ختم جوازه وعدم الالتفات كونه ممنوعا من السفر، وتم احالتهما الى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحقهما.

وفي التفاصيل أن محامياً قام بمحاولة الاتفاق مع موظفة جوازات تعمل في كاونترات مطار الكويت الدولي على أن يدفع لها مبلغا من المال مقابل أن تقوم بختم مغادرة موكله المطلوب في عدة أوامر منع سفر صادرة بحقه، كما أن الموظفة قامت بابلاغ ادارة جرائم المال وعليه تم أخذ الاذن القانوني اللازم وتم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا واعترفا بالواقعة، حيث تم احالتهما الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

