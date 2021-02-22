الشرقاوي تفقَّد آلية العمل في المحاكم

وطن النهار

قام وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي بجولة تفقدية يرافقه وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم فيصل عبدالله الخميس ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الادارية والمالية علي السلمان ووكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات هاشم القلاف وجاءت الجولة بناءً على توجيهات وزير العدل د. نواف الياسين أطلع خلالها على سير العمل في عددٍ من المحاكم وعلى نظام ادخال الأحكام والملفات في نظام الاميج.

وقد حث الوكيل الشرقاوي الموظفين على بذل الجهود كافة في سبيل اتمام هذه العملية بالصورة التي تعكس اهتمام وحرص وزارة العدل على مواصلة تقديم خدماتها على المنصات الالكترونية. كما أكد الشرقاوي على تذليل المعوقات والصعوبات كافة التي تواجههم في انجاح عملهم.

