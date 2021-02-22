«البلدي»: مخالفة لائحة المظلات تفضي إلى غرامة أقصاها 3 آلاف دينار

وطن النهار

اعتمدت الإدارة القانونية في البلدية تعديلات لائحة مظلات السيارات في السكن الخاص والنموذجي والجهات الحكومية الخاصة.

وأوردت في المادة الأولى من اللائحة ان مواقف مظلات السيارات لا يجوز استغلالها لأي غرض آخر سوى حماية السيارات.

وجاء في التعديلات يسمح بإقامة مظلات السيارات خارج حدود العقار في مناطق السكن الخاص والنموذجي وما في حكمها ولا يسمح في المناطق التجارية والاستثمارية والصناعية، وذكرت ان الأماكن المخصصة لإقامة مظلات السيارات منها الارصفة الملاصقة للعقار سواء ضمن أرصفة الطرق التخديمية او الشوارع الرئيسة والمواقع المشتركة لقسائم السكن الخاص والمجاور والساحات المجاورة والملاصقة لقسائم السكن الخاص والتي يسمح بالوصول اليها وتكون ضمن المساحة المسموح بها لترخيص الزراعة والساحات المجاورة والملاصقة وغير المشتركة لصاحب القسيمة بالمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية وما في حكمها.

ونصت المادة الثالثة على انه يسمح بإقامة المظلات لمواقف السيارات في اماكن السكن الخاص والنموذجي وما في حكمها أرصفة الطرق التخديمية أو ارصفة الشوارع الرئيسة الملاصقة لحدود القسيمة أو والساحات المقابلة «عبر الشارع « او المشتركة المجاورة والملاصقة للقسائم والتي تكون ضمن المساحة المسموح بها لتراخيص الزراعات التجميلية لكل قسيمة، داخل حدود القسيمة وفقا لما تنص عليه لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.

وحول مناطق السكن الاستثماري والتجاري والجهات الحكومية الخاصة اوضحت ان مواقف السيارات التي يسمح بإقامتها داخل حدود العقار لابد ان تكون وفقا للاشتراطات المنصوص عليها في لائحة تنظيم أعمال البناء والجدول الملحقة به. او وفقا للاشتراطات المنصوص عليها في لائحة البناء سواء كانت مقامة على أملاك الدولة أو الاملاك الخاصة وفي الأماكن المخصصة لوقوف السيارات المجاورة للوزارات والهيئات الحكومية.

واوجبت المادة الرابعة أن تكون المظلات ثابتة وليست متحركة توافقا مع اشتراطات السلامة.

ومن الاشتراطات العامة اللازمة لإقامة المظلات ان تكون أشكال المظلات متناسقة مع الواجهات المجاورة بحيث لا تؤدي إلى تشويه الجمال المعماري للمنطقة ويكون ذلك باختيار أحد الاشكال المقدمة من البلدية او توقيع نموذج بديل توافق عليه البلدية وان تكون اسقف هذه المظلات من مواد خفيفة غير قابلة للحريق توافق عليها إدارة التراخيص الهندسية ويمنع استخدام الخرسانة المسلحة، وألا يتعارض إنشاء هذه المظلات مع أنظمة المرور والسلامة ويسمح بعمل جوانب للمظلات من الأعلى بمقياس لا يزيد عن 1 ونصف متر مربع لانكسار أشعة الشمس عن السيارات شريطة عدم حجب الرؤية، وأن تتوافر في هذه المظلات اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

ومن التعديلات التي حوتها اللائحة في المادة «9» أن لمدير عام البلدية أو من يفوضه إلغاء التراخيص السابق منها او تعديلها او عدم تجديدها مع وقف جميع الإجراءات المترتبة على تنفيذها وذلك إذا ثبت ان الترخيص صدر بالمخالفة لاحكام هذه اللائحة، وعدم تنفيذ المرخص له لما يصدر له من إنذار بإزالة المخالفة والتقيد بشروط الترخيص، وعدم تنفيذ ملاك العقارات لما يصدر من اللجنة المركزية من قرارات في شأن البت في الشكاوى والخلافات المتعلقة باستغلال المظلات والساحات المشتركة والمجاورة، كما أنه يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة بالحكم فضلا عن الغرامة بعقوبة المصادرة والإزالة والتجميل او رد الشيء لأصله وسحب الترخيص نهائيا او لمدة معينة.

وحول العقوبات المخالفة للوائح قالت اللائحة يتم وضع غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 3000 دينار كل من خالف حكم الفقرات 1، 4، 5»، فيما تكون غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار كل من خالف حكم الفقرة 2،3،9 من المادة الخاصة، كما يتم وضع غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار كل من خالف الفقرة 6،7،8، من المادة الخامسة من هذه اللائحة وتصحيح المخالفة ورد الشيء إلى أصله على نفقة المخالف.

وفي المادة الـ «12 من العقوبات يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة بالاضافة إلى عقوبتي الغرامة أو الإزالة ورد الشيء إلى أصله على نفقة المخالف الحكم بسحب الترخيص نهائيا او وقفه لمدة معينة ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات التكميلي.

