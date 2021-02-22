«الدفاع»: الإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطياً

وطن النهار

بمناسبة ذكرى العيد الوطني ويوم التحرير وبناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح قراراً بهذه المناسبة أمر فيه بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطياً.

تأتي هذه اللفتة الكريمة إيماناً من الوزير الجابر بمشاركة أبنائه العسكريين ذويهم فرحة الأعياد الوطنية، وبهذه المناسبة هنأ وزير الدفاع أبناءه العسكريين، متمنيا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبات السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

